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"Почта России" задумала провести IPO в 2023 году, чтобы избежать дефолта

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В "Почте России" рассматривают проведение в 2023 году IPO как оптимальный способ избежать дефолта по обязательствам, пишут "Ведомости", ссылаясь на приложение к стратегии компании до 2030 года.

В противном случае в 2023 году вероятно возникновение риска дефолта по долгам - и компании придется просить у государства 500 млрд рублей дотаций, чтобы сохранить финансовую стабильность, все отделения, сотрудников и их зарплаты, говорится в документе.

Приложение к стратегии рассматривалось на совете директоров "Почты России" 25 декабря 2020 года, уточнил источник "Ведомостей".

Дополнительная капитализация общества за счет используемого имущества и выход на IPO в 2023 году позволят "Почте России" выплатить дополнительные дивиденды государству в 50 млрд рублей к 2030 году, считают авторы приложения.

"В настоящее время в Росимуществе не рассматривается вопрос по выходу АО "Почта России" на IPO", - заявили газете в ведомстве и напомнили, что закон о преобразовании "Почты России" в АО предусматривает, что 100% акций компании должно находиться в собственности государства.

"Мы не можем подтвердить вам эти материалы, а, соответственно, и комментировать их", - сказали изданию в пресс-службе "Почты России".

Член комитета по стратегическому планированию АО "Почта России" Александр Хинштейн помнит, что соответствующие материалы к стратегии были обнародованы: "Помню такой разговор, картинка была представлена. Мы все говорим о том, что нам нужно выводить почту на экономические рельсы".

"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО "Почта России" является государство в лице Росимущества.

Стратегия развития "Почты России" до 2030 года была утверждена советом директоров в мае 2021 года (речь идет об обновленной версии, доработанной в связи с COVID-19). Стратегия нацелена на всестороннюю трансформацию почтового оператора в цифровую компанию, обеспечивающую перемещение товаров с помощью цифровых решений.

В консолидированной отчетности "Почты России" по МСФО за I полугодие 2021 года говорится, что на 30 июня 2021 года общий объем заемных обязательств компании составляет 95,78 млрд рублей.

Почта России Росимущество Александр Хинштейн

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