"Почта России" попросила выделить ей денег из ФНБ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - АО "Почта России" направило в правительство обращение, касающееся возможности использования средств Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурного развития предприятия.

По словам источника "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства, в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам рассмотреть это обращение.

Источник "Интерфакса" в Минкомсвязи также осведомлен о наличии такого поручения, но называть сумму, о которой может идти речь, он не стал. Официальный представитель министерства Евгений Новиков отказался комментировать эту информацию. В пресс-службе "Почты" комментарий не предоставили.

"Почта России" достаточно долгое время не просила финансирование у государства. Последний раз она получала средства из федерального бюджета в 2014 году, будучи ФГУПом. Деньги выделялись на компенсацию потерь при распространении периодических печатных изданий, на оказание услуг связи в пунктах коллективного доступа (ныне они все закрыты), а также на покрытие части расходов, связанных с функционированием отделений "Почты" на Крайнем Севере.

Предыдущий глава компании Дмитрий Страшнов неоднократно ставил себе в заслугу функционирование "Почты" без дополнительных бюджетных вливаний. Отсутствие субсидий предусматривала и стратегия компании.

Осенью 2017 года новый гендиректор "Почты России" Николай Подгузов говорил, что компания заинтересована в поддержке государства, в том числе финансовой, и что диалог с правительством по этому поводу уже ведётся.

В отличие от финансирования из бюджета, инвестиции из ФНБ предусматривают возвратность. "Почта" - достаточно активный участник рынка заимствований, в настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 54,1 млрд рублей и классический выпуск на 3 млрд рублей.

"Почта России" в настоящее время реализует программу развития собственной логистической инфраструктуры. Вместе с ВТБ предприятие намерено построить 38 логистических центров РФ.

Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.

Минфин сейчас готовит предложения по порядку инвестирования ФНБ. Глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов ранее говорил, что за три года из средств ФНБ сверх планки 7% ВВП может быть вложено примерно 1 трлн руб. Подходящие для инвестирования денег фонда проекты есть и за рубежом, и в России, отмечал он.