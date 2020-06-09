В правительстве рассмотрят господдержку "Почты России" на 70 млрд рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - АО "Почта России" может получить господдержку в размере 70 млрд рублей в связи с потерями, понесенными из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Пак в ходе совещания "О результатах реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России".

Еще одной мерой поддержки предприятия может стать освобождение от выплаты дивидендов.

"Я бы не стал сейчас говорить о каких-то суммах как о принятых решениях, потому что решения принимает не министерство цифрового развития, а правительство. Насколько я помню, в части предложений было порядка 70 млрд, которые рассматривались как поддержка "Почты России" в связи с эпидемией. Плюс дополнительная мера - освобождение от дивидендов за прошлый год. Эти меры сейчас обсуждаются, я думаю, что в ближайшее время будет принято соответствующее решение", - сказал Пак.

"Почта России" не получала средств из федерального бюджета с 2014 года, тогда еще компания имела статус ФГУПа. Деньги выделялись на компенсацию потерь при распространении периодических печатных изданий, на оказание услуг связи в пунктах коллективного доступа (ныне они все закрыты), а также на покрытие части расходов, связанных с функционированием отделений "Почты" на Крайнем Севере.

Осенью 2019 года предприятие было преобразовано в АО. Объем инвестиций, который необходим "Почте" ежегодно для развития, оценивается в среднем в 40 млрд рублей, сообщил в свою очередь глава компании Максим Акимов.

"Мы оцениваем свое финансовое положение как умеренно стабильное. Объем нашей инвестиционной программы составляет более 40 млрд рублей в год в среднем, и мы нуждаемся в ее росте и для ремонта отделений, и для приобретения автотранспортных средств", - сказал Акимов.

"Но, конечно, для реализации этой инвестиционной программы потребуется значительная помощь государства, прежде всего, с формированием заемного капитала в "Почте", - добавил глава компании.

Как сообщалось, по итогам I квартала 2020 года "Почта России" получила 43 млрд рублей выручки против 44,6 млрд рублей годом ранее.

В апреле Акимов говорил, что падение выручки за весь 2020 год может составить от 18 до 30 млрд рублей из-за существенного сокращения бизнеса по доставке товаров дистанционной торговли.