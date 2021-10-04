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Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с ноября снизится до $194,5 за тонну

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с 1 ноября составит $194,5 за тонну, следует из данных на сайте Минсельхоза.

С 1 октября пошлина составляет $227,2 за тонну, с 1 сентября пошлина была на уровне $169,9 за тонну.

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в $1 тыс. 277,9 за тонну (октябрьская – исходя из $1 тыс. 324,7, сентябрьская – $1 тыс. 242,8 за тонну).

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года.

Минсельхоз

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