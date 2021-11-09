Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с декабря повысится до $276,7 за тонну

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с 1 декабря повысится до $276,7 за тонну, сообщает Минсельхоз.

В ноябре пошлина составляет $194,5, в октябре она была $227,2, в сентябре - $169,9 за тонну.

Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в $1 395,4 за тонну (ноябрьская - исходя из $1 277,9 за тонну, октябрьская - $1 324,7, сентябрьская - $1 242,8 за тонну).

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

В настоящее время, в соответствии с постановлением правительства от 6 апреля 2021 года (N546), источником информации для определения индикативных цен для расчета пошлины определены ежедневные данные, публикуемые АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за 1 тонну.

Однако Минсельхоз предложил делать это на основе цен экспортных контрактов, зарегистрированных на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Для этого ведомство разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в постановление кабмина № 623 от 23 июля 2013 года и предусматривает обязательную регистрацию на бирже внебиржевых контрактов на подсолнечное масло. В настоящее время на бирже регистрируются внебиржевые договоры на зерно. Они используются для расчета плавающих пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Минэкономразвития согласовало этот проект.

Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года.

По данным центра "Агроэкспорт", за 10 месяцев этого года РФ экспортировала масложировой продукции на $5,454 млрд, что на 47% больше, чем годом ранее.