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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Министры ОПЕК+ рассмотрят сохранение плана по росту добычи на 400 тыс. б/с в ноябре

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) начали встречу в полном составе, сообщили источники "Интерфакса".

Министерский комитет рекомендовал министрам придерживаться текущего плана, предполагающего увеличить добычу нефти в ноябре на 400 тыс. б/с.

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Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант и более энергичного наращивания добычи - на 800 тыс. б/с в ноябре, но с сохранением добычи на декабрь.

Ранее эксперты технического комитета ОПЕК+ пришли к выводу, что даже в случае ухудшения ситуации со спросом на нефть в 2021 году на рынке все равно будет присутствовать дефицит нефти в сценарии увеличения странами ОПЕК+ заложенного повышения добычи.

В 2022 году на рынке ожидается профицит нефти в 1,4 млн б/с, однако, как говорят источники "Интерфакса", министры пока не обсуждали более отдаленные планы.

ОПЕК+ нефть

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