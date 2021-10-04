Для прокачки по 2-й нитке "Северного потока 2" нужно выполнить ряд условий

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Первая нитка "Северного потока 2" в настоящее время имеет все разрешения и может начать функционировать, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Датское энергетическое агентство (ДЭА).

"Решение означает, что теперь газ может быть поставлен по одной нитке (нитка В) незамедлительно, для нитки А нужно "выполнить еще несколько требований, чтобы она заработала", отмечает агентство.

10 сентября Строительство газопровода "Северный поток 2" было полностью завершено.

Укладка первой нитки завершилась в начале июня.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. "Газпром" достраивал "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.