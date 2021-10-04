Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Для прокачки по 2-й нитке "Северного потока 2" нужно выполнить ряд условий

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Первая нитка "Северного потока 2" в настоящее время имеет все разрешения и может начать функционировать, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Датское энергетическое агентство (ДЭА).

"Решение означает, что теперь газ может быть поставлен по одной нитке (нитка В) незамедлительно, для нитки А нужно "выполнить еще несколько требований, чтобы она заработала", отмечает агентство.

10 сентября Строительство газопровода "Северный поток 2" было полностью завершено.

Укладка первой нитки завершилась в начале июня.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. "Газпром" достраивал "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

Северный поток 2 ДЭА Nord Stream 2

Новости по теме

Новости

"Газпром" начал заполнение первой нитки "Северного потока 2"

"Газпром" начал заполнение первой нитки "Северного потока 2"

Цена газа в Европе на 2022 год уже превысила $700/тыс. куб. м

Цена газа в Европе на 2022 год уже превысила $700/тыс. куб. м

Лидеры ряда стран после публикации "досье Пандоры" заявили, что не нарушали закон

Лидеры ряда стран после публикации "досье Пандоры" заявили, что не нарушали закон

Акции "Газпрома" обновили максимум, превысив отметку 369,5 руб. за штуку

"Газпром" заказал систему анализа новостей для риск-оценки банков

"Почта России" задумала провести IPO в 2023 году, чтобы избежать дефолта

Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро на внешнем негативе

Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро на внешнем негативе

"Газпром" возобновил закачку в хранилище в Австрии, начал отбор из ПХГ в Нидерландах

Рост продаж Tesla за III квартал превысил ожидания аналитиков

Рост продаж Tesla за III квартал превысил ожидания аналитиков

Мировым соглашением Тинькова с Минюстом США не предусмотрен тюремный срок

Мировым соглашением Тинькова с Минюстом США не предусмотрен тюремный срок
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });