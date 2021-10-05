Байден не стал гарантировать, что США не достигнут потолка госдолга

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник призвал конгрессменов-республиканцев "позволить демократам проголосовать за повышение потолка долга на этой неделе", поскольку 18 октября приближается крайний срок для принятия решения, сообщает Axios.

"Если вы не хотите помочь спасти страну, уйдите с дороги, чтобы не разрушить ее", - сказал Байден, обращаясь к представителям Республиканской партии в Конгрессе.

Президент США не смог дать гарантию того, что США не достигнут потолка госдолга, заявив, что это зависит от лидера сенатского меньшинства, республиканца Митча Макконнелла.

Axios напоминает, что на прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен предупредила конгрессменов о необходимости до 18 октября поднять потолок госдолга или приостановить лимит заимствований, иначе США будут вынуждены впервые в истории объявить дефолт по своему госдолгу.

Республиканцы во главе с лидером меньшинства Макконнеллом заявили, что не будут голосовать за повышение потолка госдолга, заявив, что это будет способствовать увеличению государственных расходов.

CNN поясняет, что если лимит госдолга не будет увеличен до 18 октября, власти будут вынуждены заморозить выплаты федеральным служащим, льготы по программе Medicare, зарплаты военнослужащих, возврат налогов, чеки социального обеспечения и многое другое, что может затронуть на миллионы американцев.