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Байден подписал временный бюджет на 2022 финансовый год

Байден подписал временный бюджет на 2022 финансовый год
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Во избежание прекращения финансирования государственных учреждений (шатдауна) президент США Джо Байден подписал временный бюджет на 2022 год, сообщил Белый дом.

Бюджет, озаглавленный "Закон о расширении государственного финансирования и оказании чрезвычайной помощи", будет действовать до 3 декабря 2021 года. Он предусматривает финансирование деятельности федеральных ведомств, а также предусматривает дополнительные ассигнования на оказание чрезвычайной помощи, дополнительные ассигнования для эвакуированных из Афганистана", говорится в сообщении.

Накануне временный бюджет был утвержден Сенатом и Палатой представителей Конгресса.

США Джо Байден Белый дом

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