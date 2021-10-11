Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,7%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил подъем вслед за фондовой Азией и на фоне продолжающегося ралли сырьевых площадок (нефть Brent поднялась к $83,7 за баррель, растут металлы). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-0,7%, причем первый обновил максимум, а в лидерах подъема выступают акции "Норникеля" и "Магнитогорского металлургического комбината", также дорожают на корпоративных новостях бумаги "Сегежа Групп" и АФК "Система".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4264,5 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1874,2 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2%.

Доллар подешевел до 71,65 рубля (-0,23 рубля).

Подорожали акции "Норникеля" (+2%), "АФК Система" (+1,9%), "ММК" (+1,7%), "Газпром нефти" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,3%), Сбербанка (+1,1% и +1,1% "префы"), "Роснефти" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,7% "префы"), ВТБ (+1%), "Полюса" (+1%), "НЛМК" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Газпрома" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%).

Акции "Сегежа Групп" выросли на 3,3%, до 9,796 рубля за штуку.

Инвесткомпания Bonum Capital Мурата Алиева договорилась о покупке у АФК "Система" акций лесопромышленного холдинга Segezha Group на $150 млн, что позволит ей стать вторым крупнейшим акционером Segezha с пакетом около 13%, говорится в сообщении Bonum.

В настоящее время Bonum, участвовавшей в апреле 2021 года в IPO Segezha, принадлежит 4,6% лесопромышленного холдинга. Точный пакет акций Segezha, который приобретает Bonum у "Системы", пока не называется: сделка зафиксирована в долларах, в то время как акции Segezha торгуются в рублях.

Сейчас АФК "Система" принадлежит 72,02% уставного капитала компании, суммарная доля членов совета директоров и правления составляет 3,73%, в свободном обращении находится 24,25% акций компании. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

Одновременно со сделкой с АФК "Система" по покупке доли в Segezha инвесткомпания Алиева подписала соглашение с самой Segezha о продаже той собственных лесопромышленных активов в Сибири за $515 млн. В результате этой сделки Segezha удвоит лесосеку в своем распоряжении, значительно нарастит мощности по выпуску пиломатериалов, фанеры и пеллет. Сделку планируется закрыть в I квартале 2022 г.

Подешевели в понедельник из-за отсечки дивидендов за I полугодие акции "МТС" (-3,1%, до 318,65 рубля; дивиденды - 10,55 рубля на акцию) и "Татнефти" (-1,8%, до 564,3 рубля; выплаты - 16,52 рубля на акцию каждого вида). Также просели акции UC Rusal (-0,3%), Polymetal (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, внешний фон утром в понедельник выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы и цены на нефть растут (Brent достигла пика с октября 2018 года, WTI - с октября 2014 года), а фьючерсы на S&P 500 показывают незначительное снижение.

Экономисты Goldman Sachs понизили прогноз по темпам роста ВВП США на 2021-2022 годы с 5,7% до 5,6% и с 4,4% по 4,0% соответственно. Торги акциями китайского застройщика China Evergrande остаются замороженными. Китайские девелоперы просят кредиторов об отсрочке платежей по облигациям или предлагают выполнить их лишь частично. В частности, Modern Land просит продлить на три месяца срок платежа по облигациям на сумму $250 млн, который наступает 25 октября. А Xinyuan Real Estate предлагает выплатить лишь 5% "тела" облигаций (срок платежа наступает 15 октября) и обменять оставшиеся обязательства на новые двухлетние облигации.

Рынок акций РФ пока выглядит лучше развивающихся аналогов, так и фондовых индексов развитых стран, чему способствует рост цен на энергоносители и фундаментальная недооцененность российских компаний, полагает Сыроваткин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, индекс МосБиржи переписал максимумы в начале торгов благодаря благоприятному внешнему фону и росту цен на нефть.

Статистика по рынку труда США за сентябрь не дает ФРС поводов для изменения планов по сворачиванию программы выкупа активов, объявление о которых может произойти в ноябре. Нефть Brent штурмует максимумы 2018 года.

В США в понедельник празднуется День Колумба – фондовые площадки будут работать, но сам праздник и отсутствие торгов облигациями будут способствовать снижению торговой активности и, как следствие, волатильности на рынках.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,03-0,5%, но неделю закрыли ростом - S&Poor's 500 прибавил 0,8%, Nasdaq - 0,1%, Dow Jones вырос на 1,2%.

Число рабочих мест в США в сентябре увеличилось на минимальные с начала года 194 тыс. при прогнозах роста на 500 тыс., а безработица упала до 4,8% при прогнозах снижения до 5,1% с 5,2%.

Федрезерв ранее заявлял о том, что восстановление рынка труда является ключевой переменной, которая будет определять дальнейшую денежно-кредитную политику. Поэтому инвесторы внимательно следят за данными о росте количества рабочих мест в стране, отмечает The Wall Street Journal.

Прекращение выплат федеральных пособий по безработице, которые производились для поддержки населения в период пандемии COVID-19, и возобновление работы школ вернули некоторых работников на рынок труда, но распространение штамма "дельта" и постоянная нехватка кадров сдерживают улучшение ситуации на рынке труда, отмечают эксперты.

Медленные темпы прироста числа рабочих мест говорят о том, что восстановление экономики идет неровно. Это, в свою очередь, усиливает ожидания, что Федрезерв может оставить стимулирующие меры на более длительный период, чем предполагалось.

В Азии в понедельник преобладает рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite растет на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,8%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Азия растет, несмотря на сохраняющееся беспокойство по поводу энергетического кризиса в некоторых странах (Китай, Индия) и продолжающееся распространение коронавирусной инфекции в регионе.

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей программной речи сообщил, что он не планирует повышать налоги на получение прибыли от инвестирования и дивиденды, что успокоило многих трейдеров, активно вкладывающихся в японские компании.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают рост, обновляя максимумы за несколько лет.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $83,68 за баррель (+1,6% и +0,5% в пятницу), ноябрьская цена WTI – $80,9 за баррель (+2% и +1,1% в пятницу).

За прошедшую неделю цена WTI подскочила более чем на 5%, продемонстрировав рост по итогам седьмой недели подряд, что стало самым длительным периодом подъема с декабря 2013 года, пишет Trading Economics. Цена Brent демонстрировала рост по итогам прошедших пяти недель.

Подъему котировок способствует сохраняющийся активный спрос на топливо в условиях ограниченного предложения. Минэнерго США на прошлой неделе сообщило, что пока не планирует продажу нефти из стратегического резерва. Штаты время от времени использовали свои стратегические резервы, обычно после ураганов или других перебоев в поставках, пишет Trading Economics.