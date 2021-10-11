Segezha купит у Bonum Capital лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group договорился о покупке у инвесткомпании Bonum Capital Мурата Алиева 100% акций холдинговой компании ООО "Интер Форест Рус", владеющей 24 лесопромышленными активами и 10,9 млн куб. м лесосеки в Иркутской области и Красноярском крае.

Сумма сделки составит $515 млн, говорится в сообщениях компаний.

Из общей суммы сделки $82 млн будут непосредственно выплачены Bonum Capital, $205 млн направлены на погашение долговых обязательств в отношении "Интер Форест Рус". Еще $228 млн будет выплачено в качестве возмещения отложенных расходов по консолидации "Интер Форест Рус" структурами Bonum, отмечается в пресс-релизе компании Алиева.

Segezha профинансирует сделку из средств, привлеченных в рамках нового выпуска рублевых биржевых облигаций, и денежных средств, полученных в ходе апрельского IPO.

Закрыть сделку планируется в I квартале 2022 г.

Условием закрытия сделки станет "получение всех необходимых регуляторных и корпоративных одобрений, завершение консолидации активов, а также выполнение ряда других условий". Как отмечается в сообщении Bonum, инвесткомпания предоставила Segezha "типичные для такого рода сделок гарантии и заверения, а также механизмы возмещения потерь".

Консолидировать активы "Интер Форест" в своей отчетности Segezha также планирует начиная с I квартала следующего года.

"Компания ожидает получить значительный позитивный эффект от сделки на финансовые результаты начиная с I квартала 2022 г. По оценке Segezha Group, за шесть месяцев 2021 г. показатель OIBDA консолидированного бизнеса составил бы от 18,2 млрд руб. до 19,2 млрд руб., а показатель рентабельности по OIBDA – около 31%", - говорится в пресс-релизе Segezha. Сама группа по итогам первого полугодия получила OIBDA в размере 13,2 млрд руб., рентабельность по OIBDA – 31%.

Bonum в своем сообщении приводит прогноз по OIBDA "Интер Форест" за 2021 г. на уровне более 11 млрд рублей. Segezha ожидания по OIBDA на этот год не приводила, однако менеджмент компании отмечал, что ждет "оптимистичных" значений на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры (OIBDA Segezha по итогам 2020 г. составляла 17,5 млрд рублей).

"Интер Форест", по данным Bonum, располагает на консолидированной основе лесосекой в 10,9 млн куб. м, 88% которой приходится на хвойную древесину. Производственные мощности "Интер Форест" по выпуску пиломатериалов составляют 1,5 млн куб. м на четырех лесопильных заводах, 35 тыс. куб. м фанеры, 170 тыс. т пеллет. Основные рынки сбыта включают Китай, Японию, ЕС и Египет, а также Россию и страны СНГ.

В результате сделки лесная аренда Segezha составит 16 млн га, а расчетная лесосека – 23,6 млн куб. м. Мощности группы по производству пиломатериалов увеличатся почти вдвое – до 3 млн 221 тыс. куб. м. Мощности по выпуску пеллет вырастут в 1,8 раза – до 380 тыс. тонн. Одновременно примерно на 20% расширятся мощности компании по производству фанеры – на 35-40 тыс. куб. м, до 232 тыс. куб. м, приводит в своем релизе данные Segezha.

Также группа рассчитывает на оптимизацию логистических схем доставки сырья в рамках сибирских предприятий на счет приобретаемого у Bonum речного флота.

"Существенный прирост сырьевой базы и наличие развитой логистической инфраструктуры станет основой для будущего строительства современного целлюлозно-бумажного комбината в Красноярском крае - "Segezha Восток", - отмечается в сообщении Segezha.

Segezha заявляет о заинтересованности в расширении экспортных поставок с упором на азиатский регион и рассчитывает за счет сделки с Bonum увеличить долю в объеме российского экспорта пиломатериалов в Азию до примерно 10%.

"Это знаковая сделка для Segezha Group, благодаря которой мы можем сделать серьезный рывок в развитии наших активов. С учетом нашего предприятия в Лесосибирске и недавней консолидации Новоенисейского лесохимического комплекса мы можем создать мощнейший сибирский кластер в дополнение к историческому северо-западному. Это позволит расширить географию нашего присутствия и усилить возможности на рынках сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе на быстрорастущем рынке Китая", - прокомментировал сделку президент Segezha Михаил Шамолин.

В холдинг "Интер Форест Рус", согласно данным Bonum, входят иркутские АО "ЛДК Игирма" и ООО "Транс-сибирская лесная компания", красноярское ООО "Приангарский ЛПК", а также более 20 компаний в сегментах владения лесным фондом, логистики и операционной деятельности.