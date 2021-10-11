Segezha приросла Сибирью и крупным миноритарием. Обобщение

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" холдинг Segezha Group объявил в понедельник о масштабной сделке по покупке лесопромышленных активов в Красноярском крае и Иркутской области у инвесткомпании Bonum Capital Мурата Алиева. Заплатив $515 млн, Segezha сможет удвоить свою сырьевую базу и мощности по выпуску пиломатериалов. В случае одобрения ФАС, сделку планируется завершить в I квартале 2022 года.

Одновременно Bonum нарастит пакет в Segezha с 4,6% до около 13%, купив акции у АФК "Система" на $150 млн. Это позволит Bonum стать вторым по величине акционером Segezha.

Партнерство с Bonum откроет для Segezha возможности по расширению присутствия в Сибири: с учетом расширения лесосеки компания проанализирует строительство в регионе двух новых ЦБК, двух-трех комбинатов по выпуску лесоматериалов и завода по производству фанеры.

Консолидация активов в Сибири

Переговоры о покупке активов у Bonum были начаты в конце весны-начале лета, на due-diligence ушло три месяца, признался в ходе видеоконференции с журналистами президент Segezha Михаил Шамолин. В результате сделки группе достанется 100% ООО "Интер Форест Рус", на балансе которой инвесткомпанией Алиева собраны иркутские АО "ЛДК Игирма" и ООО "Транс-сибирская лесная компания", красноярское ООО "Приангарский ЛПК", а также более 20 компаний в сегментах владения лесным фондом, логистики (речной флот) и операционной деятельности.

"Интер Форест", по данным Bonum, располагает на консолидированной основе лесосекой в 10,9 млн куб. м, 88% которой приходится на хвойную древесину. Производственные мощности "Интер Форест" по выпуску пиломатериалов составляют 1,5 млн куб. м на четырех лесопильных заводах, 35 тыс. куб. м фанеры, 170 тыс. т пеллет. Основные рынки сбыта включают Китай, Японию, ЕС и Египет, а также Россию и страны СНГ.

Лесная аренда Segezha после сделки составит 16 млн га, а расчетная лесосека - 23,6 млн куб. м. Мощности группы по производству пиломатериалов увеличатся почти вдвое - до 3 млн 221 тыс. куб. м. Мощности по выпуску пеллет вырастут в 1,8 раза - до 380 тыс. тонн. Одновременно примерно на 20% расширятся мощности компании по производству фанеры - на 35-40 тыс. куб. м, до 232 тыс. куб. м, приводит в своем релизе данные Segezha. В результате холдинг выйдет на второе место в Европе (после скандинавской Stora Enso) в сфере производства пиломатериалов по объему мощностей.

"Компания ожидает получить значительный позитивный эффект от сделки на финансовые результаты начиная с I квартала 2022 г. По оценке Segezha Group, за шесть месяцев 2021 г. показатель OIBDA консолидированного бизнеса составил бы от 18,2 млрд руб. до 19,2 млрд руб., а показатель рентабельности по OIBDA - около 31%", - говорится в пресс-релизе Segezha. Сама группа по итогам первого полугодия получила OIBDA в размере 13,2 млрд руб., рентабельность по OIBDA - 31%.

Bonum в своем сообщении приводит прогноз по OIBDA "Интер Форест" за 2021 г. на уровне более 11 млрд рублей. Segezha ожидания по OIBDA на этот год не озвучивала, однако менеджмент компании отмечал, что ждет "оптимистичных" значений на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры (OIBDA Segezha по итогам 2020 г. составляла 17,5 млрд рублей).

Условием закрытия сделки станет "получение всех необходимых регуляторных и корпоративных одобрений, завершение консолидации активов, а также выполнение ряда других условий". В частности, сделка должна получить одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Шамолин в ходе телефонной конференции отметил, что пока не видит рисков неодобрения сделки.

Чем заплатит Segezha

Цена сделки Segezha и Bonum, согласно подписанному сторонами соглашению, составит $515 млн. Из этой суммы $82 млн будут непосредственно выплачены Bonum, $205 млн направлены на погашение долговых обязательств в отношении "Интер Форест Рус", $228 млн будут выплачены в качестве возмещения отложенных расходов по консолидации "Интер Форест Рус" структурами Bonum, сообщила компания Алиева.

В материалах Segezha приводится следующий график выплат: в октябре компания передаст Bonum около $109 млн дополнительно к уже выплаченным 1,5 млрд рублей в качестве аванса (общая сумма должна составить $130 млн). В январе Segezha закроет $335 млн. Предусмотрены также два отложенных платежа по $25 млн каждый через два и четыре года соответственно.

Для финансирования сделки Segezha планирует до конца года разместить рублевые облигации на 25 млрд рублей. Как сообщил журналистам вице-президент компании по финансам и инвестициям Ровшан Алиев, планируется два транша по 10-15 млрд рублей, первый может быть размещен в ноябре.

Еще 10 млрд рублей будет оплачено из средств, полученных в рамках IPO (в апреле Segezha привлекла на "Московской бирже" 30 млрд руб.).

Чистый долг Segezha на конец 2021 года прогнозируется с учетом сделки на уровне 67,8 млрд руб. (на конец первого полугодия - 28,8 млрд рублей), из которых на сделку приходится 25 млрд руб., 5,8 млрд рублей на долги приобретаемого "Интер Форест" (37 млрд рублей - ожидаемый долг самой Segezha на конец года). Коэффициент чистый долг/OIBDA к концу года должен вырасти с 1,2 до 2,3-2,5.

Второй крупнейший акционер

Как рассказал журналистам Шамолин, на активы "Интер Форест" было несколько претендентов, аргументом для сделки с холдингом "Системы" стала готовность последней продать Bonum часть своего пакета в Segezha.

Как сообщили в понедельник Bonum и "Система", инвесткомпания Алиева приобретет акции Segezha Group на $150 млн в рублевом эквиваленте. В пресс-релизе Bonum отмечается, что в результате этой сделки инвесткомпания рассчитывает стать вторым крупнейшим акционером Segezha, нарастив свой пакет "до примерно 13%".

В настоящее время Bonum, участвовавшему в апреле 2021 года в IPO Segezha, принадлежит 4,6% лесопромышленного холдинга.

Точный размер пакета, отчуждаемого АФК в адрес Bonum будет определен на дату закрытия сделки исходя из курса доллара США к рублю РФ и средневзвешенной цены одной акции Segezha Group на "Московской бирже", рассчитанной за шесть месяцев, предшествующих дате заключения соглашения, пояснила в своем релизе "Система".

Сейчас АФК "Система" принадлежит 72,02% уставного капитала компании, суммарная доля членов совета директоров и правления составляет 3,73%, в свободном обращении находится 24,25% акций компании. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

В пятницу акции Segezha резко, почти на 6%, подорожали, одна бумага на Московской бирже на закрытие стоила 9,48 рубля, или $0,13 по официальному курсу ЦБ, что соответствует около 7,35% акций за $150 млн. В понедельник после объявления о сделке акции росли еще примерно на 6%, цена в середине дня превысила 10 рублей/акция (сейчас цена составляет около 10 руб./бумага).

По заявлению Алиева, инвестиции в лесопромышленные активы носят для Bonum долгосрочный характер. "У нас долгосрочные интересы в секторе и все они теперь сосредоточены в компании Segezha Group", - цитирует Bonum своего основателя.

Менеджмент Segezha не стал уточнять, войдет ли представитель Bonum в совет директоров. Недавно Segezha консолидировала за около 4,5 млрд рублей актив в Сибири - "Новоенисейский лесохимический комбинат", в результате этой сделки бенефициар НЛХК Мартин Херманссон получил место в совете.

Сибирские перспективы

Segezha, получившая название в честь расположенного в Карелии некогда основного актива и традиционно сосредоточенная в Северо-Западном регионе, после сделки с Bonum станет наполовину (по планируемой доле в OIBDA) сибирской компанией. Впрочем, менять название компания пока не планирует, отметил в понедельник Шамолин.

Помимо приобретенных с "Интер Форест" активов, Segezha теперь изучает создание новых мощностей в Сибири с учетом появления значительно сырьевой базы. Речь может идти о двух целлюлозно-бумажных комбинатах (ЦБК) в рамках проекта "Сегежа-Восток" на 1 млн т (в Красноярском крае) и 0,8 млн т продукции (в Иркутской области), двух или трех лесопромышленных комплексов с суммарным выпуском пиломатериалов на уровне 1,5-2 млн куб м, фанерного завода на 200 тыс. куб. м. Решения по этим проектам будут приниматься в течение следующего года после консолидации активов "Интер Форест".

В отношении ЦБК в Иркутской области Шамолин отметил, что это скорее "концептуальная возможность с учетом того, что есть лесной ресурс и есть балансовая древесина", ни площадки, ни расчетов, ни модели пока нет. Планы по красноярскому ЦБК носят более конкретный характер: проект ранее был разработан компанией ООО "Сибирский лес" (бенефициар - "Система-Инвест" Владимира Евтушенкова). "Segezha может ее (компанию "Сибирский лес" - ИФ) в любой момент выкупить", - заявил Шамолин, отметив, что речь идет о "сравнительно небольших деньгам" и сделка может состояться в случае принятия решения по реализации "Сегежа-Восток".

Он напомнил, что Segezha сначала планирует реализовать проект по строительству нового ЦБК в Карелии - "Сегежа Запад" (1,5 млн т продукции, объем инвестиций - 150 млрд рублей, запуск возможен в конце 2024-начале 2025 гг.), вероятней всего, проект "Сегежа-Восток" будет реализовываться "с лагом в год-два". "Где-то в течение следующих шести месяцев мы примем решение о сроках и конкретном формате реализации этого проекта", - сообщил Шамолин.

Аналитики позитивно оценили сделку Segezha. "Мы считаем цену разумной и ожидаем, что эта сделка приведет к увеличению стоимости Segezha в долгосрочной перспективе", - отмечают в "Ренессанс Капитал".

"Учитывая крупный размер сделки (37,5% акций от объема IPO), мы считаем покупку акций Segezha Bonum Capital позитивным знаком для других долгосрочных инвесторов, указывающим на дальнейший потенциал роста. Отметим, что free float Segezha и ликвидность акций вряд ли изменятся в результате этой сделки, так как Bonum, вероятно, станет крупным миноритарным акционером в компании", - пишут в своем отчете аналитики Альфа-банка.