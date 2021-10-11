Рубль укрепился к доллару и евро благодаря растущей нефти и спросу на риск

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно снижаются на Московской бирже в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и сохраняющемуся спросу инвесторов на рисковые активы.

Курс доллара составил 71,65 руб. в 19:00 МСК, что на 22,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе торгов курс опускался до 71,555 руб., что всего на 0,5 копейки выше годовых минимумов). Евро стоил 82,9125 руб., подешевев на 23 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 22,7 копейки - до 76,72 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление курса рубля к доллару и евро на торгах в понедельник связано, прежде всего, с продолжающимся ростом нефтяных цен. Поддержку нацвалюте оказывает также сохраняющийся спрос глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран. Кроме того, позитивными для рубля остаются и ожидания очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на октябрьском заседании, причем сразу на 50 базисных пунктов - до 7,25% годовых (это позитивный фактор для операций carry trades).

Цены на нефть несколько сократили подъем на вечерних торгах в понедельник, но WTI держится около максимумов с октября 2014 года на фоне глобального энергетического кризиса. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составила $84,01 за баррель, что на 1,97% выше цены на закрытие рынка во вторник. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени подорожали на 2,5%, до $81,33 за баррель. Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $84,6 за баррель, WTI - до $82,18 за баррель.

Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед приближением зимы в Северном полушарии, заставляют компании переключаться на использование нефти и нефтепродуктов. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно. По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на несколько более дешевую нефть. Эксперты Citigroup полагают, что этот показатель может достигнуть 1 млн баррелей. Citigroup повысил прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель. Аналитики банка полагают, что цена может подскочить и до $90 за баррель на фоне "увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой".

"Сегодня российский рубль укрепляется к доллару США и евро. По-прежнему основным фактором растущего рубля остается дорогая нефть. Позитивные настроения на глобальных рынках также положительно влияют на приток средств на развивающиеся рынки. В случае стабилизации инфляции в России доходности рублевых долговых инструментов будут привлекательными для покупки иностранными инвесторами, что станет еще одним фактором, способствующим укреплению российской валюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов.

По словам директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко, российский рубль все так же силен по отношению к иностранным валютам благодаря высоким ценам на нефть и газ, а также в преддверии ожидаемого аналитиками повышения ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании. Ключевая ставка не достигнет двузначных значений, со слов зампреда Банка России. Однако регулятор повысит ее настолько, насколько будет необходимым для возвращения инфляции к ориентиру в 4%. Тем временем не торопятся отменять программы по поддержке экономики мировые центральные банки. В результате, привлекательной для участников финансового рынка по-прежнему остается разница в процентных ставках для операций carry trade. При этом негативно повлиять на российский рубль может возможное увеличение объема покупок иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Торговый диапазон для пары "доллар/рубль" в ближайшие дни составит 71,5-73 руб., для пары "евро/рубль" - 82,5-84 руб.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие инвестиции" Михаил Шульгин, Россия является страной-экспортером энергоносителей. "Трудно представить более благоприятную внешнюю конъюнктуру для продавца нефти и газа. При этом цена Brent в рублевом эквиваленте поднялась до 6000 рублей за баррель, что является абсолютным рекордом. Банк России действует упреждающе, повышая процентные ставки. Денежный рынок закладывается на повышение ключевой ставки до 7,5% годовых к концу года. Так или иначе, но есть шанс, что реальная ставка в РФ выйдет на положительную территорию в ближайшие месяцы, особенно с учетом того, что инфляция в базисе год к году может начать снижаться в октябре и ноябре, а укрепление рубля дополнительно стимулирует ослабление ценового давления. Другие центробанки стран emerging markets также повышают ставки, но в большинстве случаев до выхода к положительной реальной доходности довольно далеко", - подчеркнул Шульгин.

"Главным драйвером укрепления рубля являются цены на нефть, но здесь действует бюджетное правило, которое существенно сглаживает влияние цен на нефть на курс российской валюты. Так, с 7 октября по 8 ноября ежедневный объем покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила будет эквивалентен 15,1 млрд рублей. Поэтому укрепление рубля к доллару в ближайший месяц будет ограниченным; 70 рублей за доллар выглядят возможной краткосрочной целью в том случае, если цены на нефть закрепятся в диапазоне $85-90 за баррель Brent. На конец года более вероятен курс около 71,5-72,0 руб. за доллар. При этом потенциал укрепления рубля к евро выше. Здесь мы можем увидеть 81-82 руб. за аевро, не исключено даже краткосрочное снижение европейской валюты до 80 руб. за евро, чего не было с середины июля 2020 года", - считает Шульгин.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, ситуация на мировых рынках капитала создает позитивный внешний фон для отечественной валюты. Рынок нефти торгуется в солидном плюсе, глобальные фондовые рынки также выглядят уверенно с тяготением к росту. Эти аспекты благоприятны для обновления долларом новых минимумов. Высока вероятность того, что пара "доллар-рубль" на фоне благоприятной конъюнктуры на финансовых рынках, а также пониженной волатильности из-за отсутствия торгов на фондовом рынке США, в ходе сегодняшних торгов сможет протестировать отметку 71,5 руб. за доллар.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 12 октября на 35,09 копейки, до 71,6373 руб., и опустил курс евро на 19,75 копейки, до 82,9273 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на торгах Московской биржи к 19:00 опустился на 24,67 копейки по отношению к пятнице и составил 71,6587 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 925,602 млн. Торги долларовыми контрактами с расчетом "сегодня" в понедельник не проводились в связи с праздничным днем в США (День Колумба).

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" потерял за день 24,71 копейки, опустившись до 82,8543 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 23,47 копейки и составил 82,9126 руб.. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR390,677 млн, из которых EUR101,122 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR289,555 - на сделки с расчетами "завтра".

Российские банки в ходе аукциона прямого РЕПО со сроком размещения средств на 28 дней привлекли 100 млрд рублей при лимите в 150 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 7,0825% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе в сентябре 2021 года банки привлекли 60 млрд рублей под средневзвешенную ставку 6,8517% годовых.

Банк России 11 октября провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 894,5 млрд рублей (при лимите 960 млрд рублей и спросе 894,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,7% годовых.

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов слегка подросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла за день на 7 базисных пунктов - до 6,8% годовых, по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 базисных пункта - до 6,96% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 6 месяцев выросли на 1 базисный пункт, составив 11 октября 7,31% и 7,71% годовых, соответственно, а ставка на срок 3 месяца увеличилась на 2 базисных пункта, до 7,67% годовых.