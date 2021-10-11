Промышленность Европы сокращает потребление газа на фоне скачка цен

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Европейские промышленные компании начали сокращать закупки природного газа на фоне скачка цен до рекордных уровней, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным французской консалтинговой компании Engie EnergyScan, потребление газа 1-10 октября было на 12% ниже, чем за тот же период докризисного 2019 года. Спад потребления начался еще в сентябре, оно было на 5% ниже, чем за тот же месяц позапрошлого года.

"Мы видим начало тенденции к снижению спроса на газ в промышленном секторе Европы, - отмечает глава Engie EnergyScan Жюльен Хоаро. - В Германии, Нидерландах и Великобритании отмечено самое существенное сокращение потребления на данный момент, однако стоит подождать несколько недель, чтобы оценить, подтвердится ли наличие этого тренда, особенно когда спрос на газ для обогрева будет расти".

Спотовые цены на газ в Европе на прошлой неделе вплотную приближались к отметке в $2000 за тысячу кубометров, но затем снизились на ожиданиях увеличения Россией поставок в регион. С начала текущего года стоимость газа выросла в четыре раза.

Некоторые из наиболее энергоемких компаний Европы были вынуждены приостанавливать операции, поскольку столь высокие цены на газ сделали их операции нерентабельными. Скачок цены газа также привел к росту стоимости коммунальных услуг для домовладельцев.

"Высокие цены на газ могут замедлить рост европейской экономики, поскольку промышленный сектор уже страдает от этого", - говорит Хоаро.