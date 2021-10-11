Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Промышленность Европы сокращает потребление газа на фоне скачка цен

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Европейские промышленные компании начали сокращать закупки природного газа на фоне скачка цен до рекордных уровней, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным французской консалтинговой компании Engie EnergyScan, потребление газа 1-10 октября было на 12% ниже, чем за тот же период докризисного 2019 года. Спад потребления начался еще в сентябре, оно было на 5% ниже, чем за тот же месяц позапрошлого года.

ЭкономикаНовак увидел спекулятивную составляющую в росте цен на газ в ЕвропеНовак увидел спекулятивную составляющую в росте цен на газ в ЕвропеЧитать подробнее

"Мы видим начало тенденции к снижению спроса на газ в промышленном секторе Европы, - отмечает глава Engie EnergyScan Жюльен Хоаро. - В Германии, Нидерландах и Великобритании отмечено самое существенное сокращение потребления на данный момент, однако стоит подождать несколько недель, чтобы оценить, подтвердится ли наличие этого тренда, особенно когда спрос на газ для обогрева будет расти".

Спотовые цены на газ в Европе на прошлой неделе вплотную приближались к отметке в $2000 за тысячу кубометров, но затем снизились на ожиданиях увеличения Россией поставок в регион. С начала текущего года стоимость газа выросла в четыре раза.

Некоторые из наиболее энергоемких компаний Европы были вынуждены приостанавливать операции, поскольку столь высокие цены на газ сделали их операции нерентабельными. Скачок цены газа также привел к росту стоимости коммунальных услуг для домовладельцев.

"Высокие цены на газ могут замедлить рост европейской экономики, поскольку промышленный сектор уже страдает от этого", - говорит Хоаро.

Европа газ

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ начал неделю с обновления рекордов

Segezha приросла Сибирью и крупным миноритарием. Обобщение

Segezha приросла Сибирью и крупным миноритарием. Обобщение

США и Япония выступили за уход Георгиевой с поста главы МВФ

США и Япония выступили за уход Георгиевой с поста главы МВФ

Внешнеторговое сальдо РФ за январь-август выросло на 68%

Правительство Белоруссии решило взимать НДС с иностранных интернет-магазинов

ЦБ включил Тинькофф банк в список системно значимых кредитных организаций

Цена нефти Brent впервые за три года превысила $84 за баррель

Цена нефти Brent впервые за три года превысила $84 за баррель

Цена алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года

Цена алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года

Visa заявила, что больше не фиксирует нарушений при оплате в Wildberries

Visa заявила, что больше не фиксирует нарушений при оплате в Wildberries

"Газпром" отреагировал на рекордные цены в Европе переводом хранилищ газа на отбор

"Газпром" отреагировал на рекордные цены в Европе переводом хранилищ газа на отбор
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });