Отбор из ПХГ в Европе вот-вот превысит объем закачки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Закачка газа в подземные хранилища Европы с началом новой рабочей недели упала до минимальных величин с мая, а отбор вот-вот превысит объем инъекций.

Как свидетельствуют оперативные данные Gas Infrastructure Europe, за газовые сутки 11 октября закачка превысила отбор всего на 20%, а общий уровень запасов по ЕС прибавил всего 0,02 процентных пункта. Это минимальный прирост за нынешний сезон закачки с 6 мая, когда этот показатель даже уходил в символический минус. Правда, в среднем в октябре темпы закачки газа в ПХГ на 25% выше среднемноголетних значений.

В целом в Европе по итогам газовых суток 11 октября уровень запасов газа в подземных хранилищах достиг 78,09%. Это на 12,76 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Правда, если в середине июля этот разрыв достигал 16,568 пунктов, то сейчас он сокращается день ото дня.

За историю наблюдений в среднем по Европе переход от нетто-закачки к нетто-отбору по Европе приходится на 20 октября. В этом году, есть ожидания, что закачка в ПХГ Европы продлится дольше, так как надо нарастить побольше запасов. Самый поздний срок начала отбора был зафиксирован в 2013 году - 3 ноября. Однако уже с начала октября расходует свои запасы Венгрия, Нидерланды (с 5 октября), Польша (с 10 числа, республика также уже третий месяц снижает импорт СПГ, который должен помогать ей становиться более независимой от поставок "Газпрома"), Словакия (первый день отбора был 11 октября).

Приток СПГ на терминалы региона в начале октября 2021 года находится примерно на уровне прошлого года.

Состояние запасов газа в хранилищах Европы и невозможность наполнить их до безопасного уровня к наступлению холодов из-за глобального дефицита является главным страхом, который толкает цены на газ вверх. Этому также помогает и рост цены на топливо на другом, еще более сильном полюсе спроса - в Азии.

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в среду составляет $1015 за тысячу кубометров.