Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 г. до 7,4% с 5,8%

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ до 7,4% с 5,8% на фоне роста цен на овощи, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, годовая инфляция в РФ сейчас около 7,5% - "вблизи пика", но из-за ряда факторов ожидать ее существенного снижения к концу года не приходится.

При этом он подчеркнул, что макропрогноз на 2022-2024 годы полностью сохранен, в том числе министерство ожидает замедления годовой инфляции в РФ до таргета в 4% к концу 2022 года.

Решетников также сообщил, что Минсельхоз подготовил план первоочередных мер, направленных на расширение предложения, в первую очередь плодоовощной и мясной продукции.

При этом министр особо отметил, что речь не идет о каких-то новых экспортных пошлинах или о новых соглашениях по сдерживанию цен.

"События, происходящие на внешних и внутренних рынках продовольствия и товаров повседневного спроса, привели к необходимости скорректировать оценку инфляции на конец года", - сказал министр.

Продовольственная инфляция

"Основной вклад вносит продовольственная инфляция. Здесь два фактора. Первое - удорожание плодоовощной продукции. Существенное отставание по темпам уборки урожая. В июле Минсельхоз прогнозировал сбор урожая по картофелю (с ростом - ИФ) 5,6% к прошлому году, по овощам - 1,7%. По факту, по данным Минсельхоза на 7 октября, картофеля собрано меньше на 19%, овощей - на 7%. Основная причина - низкие темпы уборки из-за погоды. А также нехватка рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений", - отметил Решетников.

Как следствие, по его словам, произошло нетипичное удорожание овощей и фруктов. "В сентябре цены на плодоовощи выросли на 1,8% сентябрь к августу, среднее снижение в 2017-2020 годах - 6,5%. С 1998 года в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды - в 2010 году", - заметил министр.

"Второе - ускорение роста цен на мясопродукцию. Цены на курицу выросли за сентябрь на 3,2%, за первую неделю октября - еще на 1,6%. На свинину - на 1,7% за сентябрь и на 0,7% за 1 неделю октября. Отчасти это связано с повышением себестоимости продукции", - добавил он.

Монетарные факторы

"Вместе с тем, монетарные компоненты инфляции - непродовольственные товары, услуги - постепенно стабилизируются. Здесь оказывает влияние произошедшее повышение ключевой ставки Банком России и постепенное укрепление рубля. В ближайшие месяцы это будет проявляться сильнее - с учетом отложенного эффекта денежно-кредитной политики. По оценке специалистов Минэка, монетарная инфляция по итогам 2021 года составит не более 6,1%", - прокомментировал Решетников вклад монетарных факторов.

"Учитывая эти факторы, скорректировали оценку инфляции на конец года на 1,6 п.п. вверх - до 7,4% (с 5,8% по сентябрьской версии - ИФ). Около 90% (или 1,4 п.п.) отклонения объясняется продовольственными ценами (еще 0,2 п.п. приходится на непроды)", - сообщил министр.

"Основные проблемы продовольственной инфляции - на стороне предложения. Для расширения предложения Минсельхозом разработан план первоочередных мер, о которых будет объявлено в ближайшие дни", - заявил Решетников.

"В то же время прогноз на 2022-2024 гг. - и по инфляции, и по другим бюджетообразующим параметрам - остаются без изменений. В 2022 году на конец года прогнозируем инфляцию 4% - возвращение к целевому уровню", - добавил он.