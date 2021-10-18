Социальные расходы на 2022 год уточнят, исходя из высокой инфляции 2021 года

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Социальные расходы на 2022 год будут уточнены исходя из высокой инфляции текущего года ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на предстоящие три года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Последствия высокой инфляции текущего года будут учтены в бюджете на предстоящую трехлетку. Мы будем просить депутатов Государственной думы ко второму чтению поддержать предложения по уточнению на фактический уровень инфляции социальных расходов", - сказал Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он добавил, что уровень инфляции также будет учтен при индексации материнского капитала.