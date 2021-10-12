Китай расширит диапазон колебания цен на электроэнергию угольных ТЭС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Китайские власти допустят бОльшие колебания цен на электроэнергию, вырабатываемую угольными ТЭС, для либерализации рынка на фоне продолжающегося энергетического кризиса.

Государственный комитет по развитию и реформам КНР (NDRC) во вторник решил допустить превышение стоимости электроэнергии, вырабатываемой угольными ТЭС, до 20% от установленного государством тарифа. Ранее это ограничение составляло максимум 10%.

Однако эта мера не будет применяться в отношении энергозатратных предприятий.

Меры начнут действовать с 15 октября. Ожидается, что они приведут к увеличению влияния рынка на процессы распределения ресурсов, обеспечивая при этом стабильное энергоснабжение и устойчивые цены для домашних хозяйств и сельскохозяйственного сектора.

"В целом такие меры способствуют улучшению спроса и предложения на электроэнергию", - отметил представитель NDRC Пэн Шаодзун.

Китай столкнулся с энергетическим кризисом, вызванным нехваткой природного газа и угля в стране, а также ростом цен на эти энергоносители. Поставки угля, от которого вырабатывается до 60% электроэнергии в стране, также значительно сократились из-за проводимой правительством политики по снижению выбросов CO2.

Кроме того, энергокомпании уменьшают производство в условиях увеличения цен на сырье и невозможности поднять стоимость электроэнергии для клиентов из-за государственной политики ценообразования.

Китай использует фиксированные тарифы на электроэнергию уже более 15 лет. В прошлом году власти внедрили механизм колебаний стоимости, допустив реализацию электроэнергии по цене, сниженной максимум до 15% или повышенной до 10% от установленного тарифа.

Эксперты полагают, что меры, озвученные во вторник, могут привести к скачку инфляции. Однако Шаодзун заверил, что несмотря на то, что изменения могут усилить давление на цены производителей, они не скажутся на потребительских ценах. Тем не менее экономисты из Nomura полагают, что новый механизм ценообразования приведет к повышению потребительских цен в Китае на 0,4 процентных пункта.