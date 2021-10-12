Нефть Brent подешевела до $83,32 за баррель

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник после продолжающегося роста.

По мнению ведущего аналитика в The Price Futures Group Фила Флинна, более слабый прогноз роста мировой экономики, приведенный в обзоре World Economic Outlook Update МВФ, негативно сказался на нефтяных котировках.

Эксперты международного валютного фонда ухудшил прогноз роста мировой экономики до 5,9% с 6%, озвученных в июле. Организация также прогнозирует, что темпы еще больше замедлятся в следующем году и составят 4,9%.

"Очевидно, что высокие цены на энергоресурсы влияют на ухудшение прогнозов роста, и это немного испугало рынок. В целом, последние новости вызвали некоторые сомнения в том, что $80 за баррель - это справедливая цена для WTI", - отметил Флинн.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по московскому времени составляет $83,32 за баррель, что на $0,33 (0,39%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,45 за баррель, что на $0,07 (0,09%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку рынку в последнее время оказывает продолжающийся энергетический кризис в странах Азии и Европы. В условиях экономического восстановления значительно вырос спрос на энергоносители, уровень запасов которых в преддверии начала зимы значительно сократился.

На этом фоне страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно, что с трудом удовлетворяет мировой спрос.

"ОПЕК + будет продолжать настаивать на осторожном подходе к поставкам в конце года, поэтому не стоит ждать "медвежьего" тренда на рынках", - считает нефтяной брокер PVM Стэфан Бреннок.