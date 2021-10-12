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Цена Brent стабилизировалась у $83,7 за баррель

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались во вторник около многолетних максимумов на фоне ожиданий, что энергетический кризис в Европе и Азии будет способствовать дальнейшему росту спроса.

Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед зимой в Северном полушарии заставляют компании активнее использовать нефть и нефтепродукты. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно.

К 8:10 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,06%), до $83,7 за баррелью. В понедельник Brent подорожала на $1,26 (1,5%) - до $83,65 за баррель, что является самым высоким значением с 9 октября 2018 года.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,03 (0,04%), до $80,55 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,17 (1,5%) - до $80,52 за баррель, максимума с 31 октября 2014 года.

Brent подорожала примерно на 20% с середины августа, когда энергетический кризис начал усиливаться.

"Если цена нефти приблизится к $90 за баррель, ОПЕК, возможно, увеличит добычу больше и попытается успокоить рынок, - говорит аналитик UBS AG Wealth Management Уэйн Гордон. - В определенном смысле, динамика нефтяного рынка сейчас зависит от цен на уголь и газ".

Аналитики Citigroup повысили прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель. Эксперты полагают, что цена может подскочить и до $90 на фоне "увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой".

Brent WTI ОПЕК Европа

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