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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

РФ максимально увеличила поставки газа в Европу

РФ максимально увеличила поставки газа в Европу
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия увеличила поставки газа в Европу до максимума, которого позволяют существующие контракты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть, до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются", - сказал он журналистам в среду.

Вопрос о возможности дальнейшего наращивания поставок Песков переадресовал в "Газпром".

Комментируя реплику журналиста о том, что Россия может выставить дополнительные объемы газа на спотовый рынок, представитель Кремля обратил внимание на инфраструктурную сторону вопроса и снова заметил, что по данной теме нужно обращаться к "Газпрому".

Дмитрий Песков Газпром Европа

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