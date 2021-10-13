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ЕК изучит, есть ли смысл создавать более интегрированную систему хранения газа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия изучит, можно ли эффективнее решать проблему высоких цен на газ, если создать более интегрированную европейскую систему хранения этого энергоресурса. Об этом заявила в среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Более интегрированная система хранения газа, возможно, позволит оптимизировать цены. Страны смогли бы легче получать доступ к газохранилищам. Также речь может пойти об оптимизации использования самих газохранилищ", - сказала она на пресс-конференции, рассказывая о планах Еврокомиссии по решению проблемы высоких цен на энергоресурсы.

Кроме того, по словам Симсон, Брюссель "изучит потенциальную выгоду от проведения на добровольной основе совместных закупок запасов газа".

Она в очередной раз отметила, что в долгосрочной перспективе стабильные цены на энергетику в ЕС, по мнению Еврокомиссии, можно будет обеспечить лишь в случае перехода на возобновляемые источники энергии, находящиеся в самом Евросоюзе.

ЕС Еврокомиссия ЕК

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