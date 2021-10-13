Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

РФ планирует достичь углеродной нейтральности экономики к 2060 году

РФ планирует достичь углеродной нейтральности экономики к 2060 году
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти РФ рассчитывают достигнуть углеродной нейтральности экономики к 2060 году, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели в среду.

"Россия на практике будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики. И мы ставим здесь конкретный ориентир - не позднее 2060 года", - сказал Путин.

Он отметил, что в ближайшем десятилетии Россия рассчитывает обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем в Евросоюзе.

По словам президента, среднегодовая температура в России повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза: "За последние 10 лет она увеличилась на полградуса. А в Арктике скорость потепления еще выше".

Также глава государства подчеркнул, что Россия имеет огромный потенциал повышения энергоэффективности. "Он оценивается в треть от текущего потребления энергии. В этой связи прошу правительство России актуализировать государственную программу энергосбережения и повышения энергоэффективности. Необходимо продлить ее, и мы это делаем до 2035 года", - сказал Путин.

Единые правила климатического регулирования

Президент России также заявил, что климатическая повестка не должна становиться орудием для продвижения политических и экономических интересов отдельных стран.

"Нам вместе нужно создавать единые для всех, понятные, справедливые, прозрачные правила климатического регулирования", - сказал Путин.

По его словам, эти единые правила должны действовать на глобальном уровне. В основе этих правил должна лежать реальная забота о климате, понимание роли и вклада каждой страны с помощью взаимно признанных моделей, учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов.

"Важно следовать принципам дипломатической нейтральности, то есть объективно учитывать углеродный след от разных видов генерации", - сказал Путин.

По его словам, "многие об этом не знают, но, например, углеродный след атомной энергетики ниже, чем солнечной энергетики". Путин выразил мнение, что "даже сидящие в зале участники форума "слышат, может быть, об этом в первый раз".

Глава государства обратил внимание и на климатические проекты, которые могут сыграть ключевую роль в решении глобальной проблемы накопленных парниковых газов.

"Россия может предложить здесь действительно уникальные возможности. Эффективность таких проектов в нашей стране существенно выше, чем от инвестиций в развитие европейской возобновляемой энергетики", - сказал Путин.

При этом президент РФ отметил, что для реализации таких инициатив и более удобной работы бизнеса нужно создавать условия, чтобы инвестиции шли в те проекты, которые дают наибольший эффект на вложенные средства.

"И, конечно, в реализации климатических проектов не должно быть места санкционным или иным ограничениям, как правило, политически мотивированным", - сказал Путин.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Президент РФ допустил цену на нефть в $100 за баррель

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии

Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии

ОПЕК ухудшил оценку роста спроса на нефть в 2021 году

РФ максимально увеличила поставки газа в Европу

РФ максимально увеличила поставки газа в Европу

РФ увеличила поставки электроэнергии в Китай почти вдвое

Квартальная выручка LVMH взлетела на 20%

Квартальная выручка LVMH взлетела на 20%

"Лента" запустила продажи через Ozon

Bloomberg сообщил, что Apple произведет меньше iPhone 13 из-за дефицита чипов

Bloomberg сообщил, что Apple произведет меньше iPhone 13 из-за дефицита чипов

Отбор из ПХГ в Европе вот-вот превысит объем закачки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });