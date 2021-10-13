РФ планирует достичь углеродной нейтральности экономики к 2060 году

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Власти РФ рассчитывают достигнуть углеродной нейтральности экономики к 2060 году, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели в среду.

"Россия на практике будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики. И мы ставим здесь конкретный ориентир - не позднее 2060 года", - сказал Путин.

Он отметил, что в ближайшем десятилетии Россия рассчитывает обеспечить накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов ниже, чем в Евросоюзе.

По словам президента, среднегодовая температура в России повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза: "За последние 10 лет она увеличилась на полградуса. А в Арктике скорость потепления еще выше".

Также глава государства подчеркнул, что Россия имеет огромный потенциал повышения энергоэффективности. "Он оценивается в треть от текущего потребления энергии. В этой связи прошу правительство России актуализировать государственную программу энергосбережения и повышения энергоэффективности. Необходимо продлить ее, и мы это делаем до 2035 года", - сказал Путин.

Единые правила климатического регулирования

Президент России также заявил, что климатическая повестка не должна становиться орудием для продвижения политических и экономических интересов отдельных стран.

"Нам вместе нужно создавать единые для всех, понятные, справедливые, прозрачные правила климатического регулирования", - сказал Путин.

По его словам, эти единые правила должны действовать на глобальном уровне. В основе этих правил должна лежать реальная забота о климате, понимание роли и вклада каждой страны с помощью взаимно признанных моделей, учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов.

"Важно следовать принципам дипломатической нейтральности, то есть объективно учитывать углеродный след от разных видов генерации", - сказал Путин.

По его словам, "многие об этом не знают, но, например, углеродный след атомной энергетики ниже, чем солнечной энергетики". Путин выразил мнение, что "даже сидящие в зале участники форума "слышат, может быть, об этом в первый раз".

Глава государства обратил внимание и на климатические проекты, которые могут сыграть ключевую роль в решении глобальной проблемы накопленных парниковых газов.

"Россия может предложить здесь действительно уникальные возможности. Эффективность таких проектов в нашей стране существенно выше, чем от инвестиций в развитие европейской возобновляемой энергетики", - сказал Путин.

При этом президент РФ отметил, что для реализации таких инициатив и более удобной работы бизнеса нужно создавать условия, чтобы инвестиции шли в те проекты, которые дают наибольший эффект на вложенные средства.

"И, конечно, в реализации климатических проектов не должно быть места санкционным или иным ограничениям, как правило, политически мотивированным", - сказал Путин.