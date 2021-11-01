Правительство утвердило стратегию низкоуглеродного развития РФ до 2050 года

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, сообщила в понедельник пресс-служба кабинета министров.

"Достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики - такие цели заявлены в новой стратегии низкоуглеродного развития, которую своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Согласно документу, достижение углеродной нейтральности ожидается не позднее 2060 года.

"Реализация целевого (интенсивного) сценария позволит РФ достичь баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением не позднее 2060 года", - говорится в утвержденной стратегии.

Два сценария стратегии

В стратегии заложены два сценария - инерционный и целевой (интенсивный). Целевой сценарий взят за основу. Сценарии отличаются наборами мер по декарбонизации российской экономики.

"В целевом сценарии в качестве ключевой задачи обозначено обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода. Макроэкономические условия целевого сценария предполагают опережающие темпы роста неэнергетического экспорта (до 4,4% ежегодно). Вклад в устойчивый рост экономики будут вносить как опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал (3,7% ежегодно), так и стабильный рост реальных располагаемых доходов (2,5% ежегодно)", - описывается целевой сценарий стратегии.

В результате в целевом сценарии ежегодные темпы роста экономики остаются выше среднемировых до 2050 года (до 3% в год).

"Реализация целевого сценария потребует инвестиций в снижение выбросов парниковых газов в объеме около 1% ВВП в 2022-2030 годах и до 1,5-2% ВВП в 2031-2050 годах", - говорится в сообщении.

Мероприятия по декарбонизации

Среди мероприятий по декарбонизации заявлено: оказание мер поддержки в отношении внедрения, тиражирования и масштабирования низко- и безуглеродных технологий, стимулирование использования вторичных энергоресурсов, изменение налоговой, таможенной и бюджетной политики, развитие "зеленого" финансирования, меры по сохранению и увеличению поглощающей способности лесов и иных экосистем, поддержка технологий улавливания, использования и утилизации парниковых газов.

"Таким образом, в рамках целевого сценария станет возможным рост экономики при уменьшении выбросов парниковых газов: к 2050 году на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года. Дальнейшая реализация этого сценария позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году", - отмечают в правительстве.

План мероприятий по реализации стратегии планируется разработать в течение шести месяцев. Соответствующее поручение дано министерству экономического развития.

"Реализация климатических проектов начнется уже со следующего года, - отметил ранее в понедельник Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, "предстоит не только внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами, а также перейти к сбору и переработке углекислого газа".

С 2023 года в России планируется запустить систему обязательной углеродной отчетности для предприятий, сообщил председатель правительства.