Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Правительство утвердило стратегию низкоуглеродного развития РФ до 2050 года

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, сообщила в понедельник пресс-служба кабинета министров.

"Достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики - такие цели заявлены в новой стратегии низкоуглеродного развития, которую своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Согласно документу, достижение углеродной нейтральности ожидается не позднее 2060 года.

"Реализация целевого (интенсивного) сценария позволит РФ достичь баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением не позднее 2060 года", - говорится в утвержденной стратегии.

Два сценария стратегии

В стратегии заложены два сценария - инерционный и целевой (интенсивный). Целевой сценарий взят за основу. Сценарии отличаются наборами мер по декарбонизации российской экономики.

"В целевом сценарии в качестве ключевой задачи обозначено обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода. Макроэкономические условия целевого сценария предполагают опережающие темпы роста неэнергетического экспорта (до 4,4% ежегодно). Вклад в устойчивый рост экономики будут вносить как опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал (3,7% ежегодно), так и стабильный рост реальных располагаемых доходов (2,5% ежегодно)", - описывается целевой сценарий стратегии.

ЭкономикаРФ планирует достичь углеродной нейтральности экономики к 2060 годуРФ планирует достичь углеродной нейтральности экономики к 2060 годуЧитать подробнее

В результате в целевом сценарии ежегодные темпы роста экономики остаются выше среднемировых до 2050 года (до 3% в год).

"Реализация целевого сценария потребует инвестиций в снижение выбросов парниковых газов в объеме около 1% ВВП в 2022-2030 годах и до 1,5-2% ВВП в 2031-2050 годах", - говорится в сообщении.

Мероприятия по декарбонизации

Среди мероприятий по декарбонизации заявлено: оказание мер поддержки в отношении внедрения, тиражирования и масштабирования низко- и безуглеродных технологий, стимулирование использования вторичных энергоресурсов, изменение налоговой, таможенной и бюджетной политики, развитие "зеленого" финансирования, меры по сохранению и увеличению поглощающей способности лесов и иных экосистем, поддержка технологий улавливания, использования и утилизации парниковых газов.

"Таким образом, в рамках целевого сценария станет возможным рост экономики при уменьшении выбросов парниковых газов: к 2050 году на 60% от уровня 2019 года и на 80% от уровня 1990 года. Дальнейшая реализация этого сценария позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году", - отмечают в правительстве.

План мероприятий по реализации стратегии планируется разработать в течение шести месяцев. Соответствующее поручение дано министерству экономического развития.

"Реализация климатических проектов начнется уже со следующего года, - отметил ранее в понедельник Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, "предстоит не только внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами, а также перейти к сбору и переработке углекислого газа".

С 2023 года в России планируется запустить систему обязательной углеродной отчетности для предприятий, сообщил председатель правительства.

Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости
Дело журналиста Ивана Сафронова

Следственные действия по делу журналиста Сафронова завершены

За убийство двух девочек в Туве арестовали находившегося в розыске рецидивиста

Пандемия коронавируса

На очных совещаниях в аппарате правительства РФ теперь будут требовать QR-код

Пандемия коронавируса

Попова сообщила, что COVID-19 заболевают до 5% привившихся

Попова сообщила, что COVID-19 заболевают до 5% привившихся
Пандемия коронавируса

Ленобласть признает QR-коды импортных вакцин для музеев и театров

Песков счел вырванными из контекста слова Мурашко о применении "Спутника Лайт"

Песков счел вырванными из контекста слова Мурашко о применении "Спутника Лайт"
Пандемия коронавируса

В России за сутки зафиксировано 40,4 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки зафиксировано 40,4 тыс. новых случаев COVID-19

Зюганов сообщил о внутрипартийной проверке инцидента с Рашкиным

Зюганов сообщил о внутрипартийной проверке инцидента с Рашкиным

Умер предполагаемый виновник взрыва газа в Набережных Челнах

Умер предполагаемый виновник взрыва газа в Набережных Челнах
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил, что в РФ встречается до 10 сублиний "дельта"-штамма COVID

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });