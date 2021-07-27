Сбербанк планирует стать углеродно-нейтральным к 2030 году

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк до конца 2021 года планирует провести полную оценку углеродного следа и разработать климатическую стратегию, следует из презентации, посвященной политике банка в области ESG и устойчивого развития.

Сбербанк рассчитывает стать углеродо-нейтральным в своей операционной деятельности к 2030 году, отмечается в материалах.

Банк провел три стресс-теста для оценки влияния декарбонизации и трансграничного углеродного регулирования на своем уровне и уровне страны в целом. Также кредитная организация запустила скоринг клиентов с учетом климатических факторов.

О том, что Сбербанк начал регулярное тестирование всего портфеля на предмет ESG-рисков, заявил глава кредитной организации Герман Греф в мае. По результатам тестирования банк выявил наиболее подверженные этим рискам отрасли. "У нас совершенно практический интерес к этому. Либо мы будем помогать нашим клиентам реализовывать ESG-повестку, финансировать соответствующие предприятия в части снижения ESG-нагрузки на окружающую среду, либо мы будем избавляться от этих заемщиков, если они этим не занимаются, в силу того, что это несет нам риски. Скажем так, в долгосрочной перспективе речь идет о 10-15 годах", - заявил ранее Греф.

Сбербанк ранее планировал довести до 30% долю закупки "зеленой" энергии, до 40% - перерабатываемых отходов, обеспечить 100%-ную углеродную нейтральность в своей сети и производить 100% всех закупок с учетом углеродной нейтральности.

Сбербанк к концу 2021 года планирует увеличить объем "зеленых" кредитов минимум до 80 млрд рублей, уже предоставил свыше 50 млрд рублей, сообщил в середине июня первый зампред правления банка Александр Ведяхин. По его словам, пайплайн ESG-кредитов Сбербанка превышает 650 млрд рублей.

ESG - принципы работы компании, основанные на защите естественной среды, добросовестном отношении к сотрудникам, поставщикам, клиентам и сообществам, качественном корпоративном управлении.