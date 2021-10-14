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Нефть Brent подорожала до $83,76 за баррель

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть возобновили рост в четверг после небольшого снижения накануне.

Давление на рынок по-прежнему оказывает энергетический кризис в Европе и Азии, способствующий увеличению спроса на нефть при сдержанном наращивании добычи странами ОПЕК+.

Запасы нефти в США на прошлой неделе, согласно данным Американского института нефти (API), выросли на 5,123 млн баррелей после повышения на 951 тыс. баррелей неделей ранее.

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Официальные данные о запасах в США будут обнародованы в четверг в 18:00 по московскому времени. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 500 тыс. баррелей, бензина - 400 тыс. баррелей, дистиллятов - 800 тыс. баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в четверг составляет $83,76 за баррель, что на $0,58 (0,7%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,24 (0,3%) - до $83,18 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,97 за баррель, что на $0,53 (0,66%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $0,2 (0,3%) - до $80,44 за баррель.

Хотя данные API говорят о максимальном с марта недельном скачке запасов нефти в США, аналитики Citigroup полагают, что к концу года резервы резко сократятся на фоне перехода бизнеса с использования существенно подорожавшего газа на нефть. Это, по их мнению, может привести к скачку цен до отметки в $90 за баррель.

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в среду повысило прогноз средней цены Brent на текущий год до $81 за баррель с $71 за баррель. EIA также подняло прогнозы средней стоимости Brent и WTI на 2022 год.

нефть

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