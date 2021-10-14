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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,9-1,2%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры после публикации протокола сентябрьского заседания Федрезерва США, а также подорожавшей нефти (Brent поднялась к $84 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,9-1,2%, при этом первый превысил 4280 пунктов во главе с бумагами "Газпрома".

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 4282,19 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1876,54 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,4%.

Доллар просел до 71,9 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+2,4%, до 367,3 рубля), ВТБ (+1,8%), "Татнефти" (+1,3%), "Роснефти" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), Сбербанка (+0,9% и +1,6% "префы"), "ММК" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Цена ноябрьского фьючерса на газ на хабе TTF на бирже ICE Futures утром в четверг выросла более чем на 8% и составила 101,3 евро за МВт/ч, или $1215 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

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Подросли акции "Детского мира" (+1%) на фоне отчета за III квартал: ритейлер увеличил общие продажи (GMV) на 16,4% по сравнению с показателем за III квартал 2020 года, до 49,5 млрд рублей (с НДС). Чистая выручка выросла на 14%, до 43,9 млрд рублей, сообщила компания.

По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олега Сыроваткина, внешний фон утром в четверг выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы растут вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть.

Потребительская инфляция в США в сентябре достигла в годовом выражении рекордного значения с 2008 года. Рынок свопов на ставку овернайт со 100-процентной вероятностью учел повышение ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов уже в сентябре 2022 года. Квартальный отчет JPMorgan говорит о том, что американские потребители и бизнес не спешат увеличивать долговую нагрузку после сворачивания мер бюджетной поддержки. В Китае застройщик China Evergrande планирует продать небольшую часть активов накануне выплаты процентов по локальным облигациям.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, в Китае рост индексов забуксовал, инвесторы стали осторожнее относиться к траектории денежно-кредитной политики Поднебесной, поскольку индекс промышленных цен достиг рекордно высокого уровня, а объем нового банковского кредитования не оправдал ожиданий.

Акции китайских девелоперов продолжили снижение в четверг, так как инвесторы видят риски долгового кризиса. Крупнейший застройщик республики China Evergrande Group, имеющий обязательства на сумму свыше $300 млрд и 1300 проектов в сфере недвижимости в более чем 280 городах, на этой неделе пропустил третий раунд выплаты процентов по своим международным облигациям.

В США поддержку рынку акций оказали позитивные квартальные отчетности компаний BlackRock и JPMorgan. В четверг продолжит набирать обороты сезон отчетности в США - до открытия американского рынка отчитаются банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи постарается вернуться к отметке 4300 пунктов.

Учитывая устойчивый повышенный инфляционный фон, угрожающий потребительской активности, а также избыток ликвидности в финансовом секторе, программы Федрезерва по выкупу активов уже выглядят неактуальными. Что в текущих условиях более важно, так это ожидания ФРС по ставке - пока, согласно "минуткам", ряд представителей Федрезерва отметили, что ситуация в экономике оправдывает сохранение ставок у нулевых уровней "на протяжении следующей пары лет". Снятие риска более раннего повышения ключевой ставки в США позитивно было встречено инвесторами: "длинные" долларовые ставки чуть просели (доходность 10-летних UST отступила ниже 1,56%), а секторы, чувствительные к ставкам и потребительской активности, подросли.

Стабилизация внешнего фона и крепость нефтяных котировок в четверг вернут интерес к просевшим российским "фишкам" и могут поднять индекс МосБиржи к верхней границе коридора 4250-4300 пунктов, считает Локтюхов.

В США в среду индексы акций S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,3-0,7% после публикации протокола заседания ФРС, Dow Jones не изменился.

Протокол сентябрьского заседания Федрезерва показал, что руководители американского ЦБ готовы приступить к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) в ближайшие месяцы и завершить ее к середине 2022 года. Это было воспринято участниками рынка как позитивный сигнал, показывающий, что Федрезерв видит существенный прогресс в восстановлении экономики США от последствий пандемии, пишет MarketWatch.

В четверг в Азии также преобладает рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, биржи Гонконга закрыты из-за Праздника двойной девятки), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,5%).

Китайский фондовый рынок колеблется между ростом и снижением после публикации статданных, показавших рекордный подъем цен производителей в стране в прошлом месяце.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в сентябре подскочили на 10,7% в годовом выражении на фоне роста стоимости сырьевых товаров, в частности, угля и другого сырья, используемого электростанциями, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Подъем был отмечен по итогам девятого месяца подряд и стал самым значительным с начала публикации этих данных в октябре 1996 года.

Тем временем, темпы роста потребительских цен в КНР в сентябре замедлились до минимума с марта на фоне снижения стоимости продуктов питания и, в частности, свинины. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,7% в годовом выражении после повышения на 0,8% в августе.

ЭкономикаНефть Brent подорожала до $83,76 за баррельЧитать подробнее

На нефтяном рынке цены утром в четверг также растут. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $83,95 за баррель (+0,9% и -0,3% в среду), ноябрьская цена WTI - $81,14 за баррель (+0,9% и -0,3% накануне).

Давление на рынок по-прежнему оказывает энергетический кризис в Европе и Азии, способствующий увеличению спроса на нефть при сдержанном наращивании добычи странами ОПЕК+.

Запасы нефти в США на прошлой неделе, согласно данным Американского института нефти (API), выросли на 5,123 млн баррелей после повышения на 951 тыс. баррелей неделей ранее.

Официальные данные о запасах в США будут обнародованы в четверг в 18:00 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 500 тыс. баррелей, бензина - 400 тыс. баррелей, дистиллятов - 800 тыс. баррелей.

Хотя данные API говорят о максимальном с марта недельном скачке запасов нефти в США, аналитики Citigroup полагают, что к концу года резервы резко сократятся на фоне перехода бизнеса с использования существенно подорожавшего газа на нефть. Это, по их мнению, может привести к скачку цен до отметки в $90 за баррель.

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в среду повысило прогноз средней цены Brent на текущий год до $81 за баррель с $71 за баррель. EIA также подняло прогнозы средней стоимости Brent и WTI на 2022 год.

рынок акций Газпром

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