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Politico сообщило об отказе Байдена от санкций против "Северного потока 2"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена не собирается вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2", как того добивается Конгресс и конкретно сенатор Тед Круз, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что на данный момент Круз задерживает утверждение семи американских послов, что вредит репутации США на международном уровне. Таким образом сенатор добивается введения санкций, которые остановили бы российский газопровод "Северный поток 2".

Как сообщили изданию два осведомленных источника, Белый дом предпринял как минимум одну попытку связаться с Крузом.

По словам одного из собеседников Politico, 10 августа с Крузом разговаривал советник по нацбезопасности Джейк Салливан, который спросил сенатора-республиканца, готов ли он утвердить кандидатуры. Круз ответил, что администрация Байдена юридически уполномочена вводить санкции, сказал источник.

Как заявил собеседник газеты, в ответ на это администрация Байдена ясно дала понять, что санкции во время его президентства не будут введены.

Администрация Байдена ввела санкции против нескольких компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2", но не против компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Штатов с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект.

Республиканцы обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.

США Джо Байден Тед Круз Джейк Салливан Северный поток 2 Nord Stream 2 AG

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