Суд признал банкротом медиахолдинг "Эксперт"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным (банкротом) ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт" и постановил открыть в отношении компании конкурсное производство, говорится на сайте суда.

Другие данные пока не опубликованы.

15 декабря 2020 года столичный арбитраж признал обоснованным заявление Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" о банкротстве ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт", ввел в отношении должника процедуру наблюдения и включил в его реестр кредиторов 771,1 млн рублей долга перед заявителем. Временным управляющим была назначена Людмила Мостовая.

6 апреля 2021 года суд признал обоснованным и включил в третью очередь реестра кредиторов ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт" требование Транскапиталбанка (ТКБ) в размере 36,1 млн рублей, 24 июня требование ИФНС России №14 по Москве - 27,9 млн рублей.

5 августа суд отказал кипрской компании Gilkes limited во включении в реестр кредиторов должника 2,2 млрд рублей, что может составить 71,94% всех требований.

ВЭБ в марте 2020 года подал заявления о банкротстве сразу трех структур медиахолдинга - ООО "Торговый дом Группа Эксперт", ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт" и АО "Коллектив редакции Эксперт". Все они поручились за другую компанию холдинга - АО "Группа Эксперт" - по полученному ею от ВЭБа в 2013 году кредиту на 550 млн рублей. Заемщик ссуду не вернул.

"Группа Эксперт" была признана банкротом в июне 2020 года по заявлению ТКБ из-за долга в 55 млн рублей. Ранее, в феврале, суд включил в реестр ее кредиторов требования ВЭБа также на сумму более 771 млн рублей. Из-за такого же долга в июне 2020 года было введено наблюдение в АО "Коллектив редакции Эксперт".

В отношении ООО "Торговый дом Группа Эксперт" в ноябре 2020 года была введена процедура наблюдения. Суд тогда признал обоснованным требование ВЭБа к компании на 771,1 млн рублей. 30 июня 2021 года компания признана банкротом.

Гендиректором медиахолдинга с 2006 по 2017 год был глава Совета по правам человека и советник президента Валерий Фадеев. СПЧ он возглавил в октябре 2019 года. По данным ЕГРЮЛ, Фадеев является также одним из учредителей ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт".

Холдинг "Эксперт" издает журналы "Эксперт" и "Русский репортер", также имеет ряд региональных проектов под брендом "Эксперт".