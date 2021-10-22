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Суд по заявлению ВЭБа признал банкротом очередную структуру медиахолдинга "Эксперт"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению ВЭБа признал несостоятельным (банкротом) АО "Коллектив редакции эксперт" (входит в медиахолдинг "Эксперт") и открыл в его отношении конкурсное производство, говорится на сайте суда. Другие данные пока не опубликованы.

ВЭБ в марте 2020 года подал заявления о банкротстве сразу трех структур медиахолдинга - ООО "Торговый дом Группа Эксперт", ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт" и АО "Коллектив редакции Эксперт". Все они поручились за другую компанию холдинга - АО "Группа Эксперт" - по полученному ею от ВЭБа в 2013 году кредиту на 550 млн рублей. Заемщик ссуду не вернул.

3 июня 2020 года суд ввел в отношении АО "Коллектив редакции Эксперт" процедуру наблюдения, включил в ее реестр кредиторов долг перед банком в размере 771,1 млн рублей. 31 августа 2020 года апелляционный суд подтвердил начало банкротства компании.

В судебном акте говорится, что ВЭБ и АО "Группа Эксперт" 6 августа 2013 года заключили кредитное соглашение, по которому банк выдал заемщику 550 млн рублей. В обеспечение обязательств банк и "Коллектив редакции Эксперт" заключили договор поручительства, а также договор залога исключительного права на товарный знак.

"Группа Эксперт" была признана банкротом в июне 2020 года по заявлению ТКБ из-за долга в 55 млн рублей. Ранее, в феврале, суд включил в реестр ее кредиторов требования ВЭБа также на сумму более 771 млн рублей.

В отношении ООО "Торговый дом Группа Эксперт" в ноябре 2020 года была введена процедура наблюдения. Суд тогда признал обоснованным требование ВЭБа к компании на 771,1 млн рублей. 30 июня 2021 года компания признана банкротом.

15 декабря 2020 года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление ВЭБ.РФ о банкротстве ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт". 15 октября 2021 года арбитраж признал ЗАО банкротом.

Гендиректором ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт" с 2006 по 2017 год был глава Совета по правам человека и советник президента РФ Валерий Фадеев. СПЧ он возглавил в октябре 2019 года.

Холдинг "Эксперт" издает журналы "Эксперт" и "Русский репортер", также имеет ряд региональных проектов под брендом "Эксперт".

Медиахолдинг Эксперт Арбитражный суд Москвы ВЭБ Валерий Фадеев

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