Суд по заявлению ВЭБа начал банкротство медиахолдинга "Эксперт"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU -Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" о банкротстве ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт".

"Ввести наблюдение", - говорится в информации на сайте суда.

ВЭБ в марте 2020 года подал заявления о банкротстве сразу трех структур медиахолдинга - ООО "Торговый дом Группа Эксперт", ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт" и АО "Коллектив редакции Эксперт". Все они поручились за другую компанию холдинга - АО "Группа Эксперт" - по полученному ею от ВЭБа в 2013 году кредиту на 550 млн рублей. Заемщик ссуду не вернул.

"Группа Эксперт" была признана банкротом в июне по заявлению Транскапиталбанка (ТКБ) из-за долга в 55 млн рублей. Ранее, в феврале, суд включил в реестр требований ее кредиторов требования ВЭБа также на сумму более 771 млн рублей. Из-за такого же долга в июне было введено наблюдение в АО "Коллектив редакции Эксперт".

В отношении ООО "Торговый дом Группа Эксперт" в ноябре была введена процедура наблюдения. Суд тогда признал обоснованным требование ВЭБа к компании на 771,1 млн рублей. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 17 мая 2021 года.

Гендиректором ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт" с 2006 по 2017 год был нынешний глава Совета по правам человека и советник президента Валерий Фадеев. СПЧ он возглавил в октябре 2019 года. По данным ЕГРЮЛ, Фадеев является также одним из учредителей ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт".

Холдинг "Эксперт" издает журналы "Эксперт" и "Русский репортер", также имеет ряд региональных проектов под брендом "Эксперт".

"Русский репортер" закрылся в апреле после потери "крупного источника финансирования".