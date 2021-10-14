"Вкусвилл" назвал структуру мажоритария Кривенков продающим акционером в потенциальном IPO

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Основатель и основной владелец ПАО "Вкусвилл" Андрей Кривенко может продать до 20 млн акций ритейлера (10% от существующего капитала) в ходе возможного IPO, следует из проспекта компании.

Структура Кривенко ООО "Проект Избенка", владеющая 172 млн 94,98 тыс. акций ПАО, единственная названа как потенциальный продающий акционер.

Окончательное количество ранее размещенных акций, которые будут предложены ООО "Проект Избенка" одновременно с размещением эмитентом акций дополнительного выпуска, будет определено исходя из существующего спроса и других условий рынка, отмечается в проспекте.

В четверг "Вкусвилл" сообщил о преобразовании в ПАО из АО, а также о регистрации Банком России выпуска акций в 200 млн штук, размещаемых по открытой подписке.

Уставный капитал ПАО "Вкусвилл" составляет 200 млн рублей, он разделен на 200 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая.

Кривенко через АО "Эволюционная цель" и ООО "Проект Избенка" владеет 86,05% "Вкусвилла". Еще 1,79% акций он владеет напрямую. 12,16% акций принадлежат структуре Baring Vostok.