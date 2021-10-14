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"Вкусвилл" назвал структуру мажоритария Кривенков продающим акционером в потенциальном IPO

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Основатель и основной владелец ПАО "Вкусвилл" Андрей Кривенко может продать до 20 млн акций ритейлера (10% от существующего капитала) в ходе возможного IPO, следует из проспекта компании.

Структура Кривенко ООО "Проект Избенка", владеющая 172 млн 94,98 тыс. акций ПАО, единственная названа как потенциальный продающий акционер.

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Окончательное количество ранее размещенных акций, которые будут предложены ООО "Проект Избенка" одновременно с размещением эмитентом акций дополнительного выпуска, будет определено исходя из существующего спроса и других условий рынка, отмечается в проспекте.

В четверг "Вкусвилл" сообщил о преобразовании в ПАО из АО, а также о регистрации Банком России выпуска акций в 200 млн штук, размещаемых по открытой подписке.

Уставный капитал ПАО "Вкусвилл" составляет 200 млн рублей, он разделен на 200 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая.

Кривенко через АО "Эволюционная цель" и ООО "Проект Избенка" владеет 86,05% "Вкусвилла". Еще 1,79% акций он владеет напрямую. 12,16% акций принадлежат структуре Baring Vostok.

Вкусвилл Андрей Кривенко

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