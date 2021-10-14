Основной владелец "Вкусвилла" планирует передать 20% акций сотрудникам

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ООО "Проект Избенка", принадлежащее основному владельцу "Вкусвилла" Андрею Кривенко, планирует передать сотрудникам ритейлера до 20% его акций.

Предполагается, что каждый получит по 2,5% акций, сообщается в проспекте "Вкусвилла" (то есть бумаги будут разделены между восемью сотрудниками).

Уставный капитал ПАО "Вкусвилл" составляет 200 млн рублей, он разделен на 200 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая.

Кривенко через АО "Эволюционная цель" и ООО "Проект Избенка" владеет 86,05% "Вкусвилла". Еще 1,79% акций он владеет напрямую. 12,16% акций принадлежат структуре Baring Vostok.

В четверг "Вкусвилл" сообщил о преобразовании в ПАО из АО, а также о регистрации Банком России выпуска акций в 200 млн штук, размещаемых по открытой подписке.

Также компания опубликовала устав и проспект ценных бумаг.

В сентябре The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что компания вскоре подаст документы для проведения IPO в США с параллельным листингом в Москве.