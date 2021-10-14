Саид Гуцериев вышел из капитала белорусского Паритетбанка

До 12 октября ему принадлежало 99,83% кредитной организации

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Саид Гуцериев, которому принадлежало 99,83% в белорусском Паритетбанке (бренд Paritetbank), продал свою долю российскому предпринимателю Расиму Исмаилову, следует из материалов банка.

Сделка прошла 12 октября. Сумма сделки не раскрывается.

"За сравнительно небольшой период времени нам удалось выстроить в банке эффективную систему управления, адаптировать бизнес-процессы и продуктовую линейку к требованиям клиентов. Вместе с тем, заложенные ранее в стратегию банка ориентиры по доходности и прогнозы развития белорусского банковского рынка на данный момент претерпели существенные изменения. Мы приняли решение выйти из этого актива и несколько месяцев назад вступили в переговоры с потенциальными покупателями", - объяснил Гуцериев "Интерфаксу" через своего представителя.

"Из всех вариантов сделок, которые мы рассматривали, наиболее привлекательными были условия, предложенные Расимом Исмаиловым. Тем более что они наилучшим образом соответствуют интересам дальнейшего развития банка, поэтому мы приняли решение продать Paritetbank именно ему. Он опытный менеджер и предприниматель, который отлично знает розничный финансовый рынок и понимает, как может в дальнейшем развиваться банк", - добавил он.

Новый собственник Паритетбанка Расим Исмаилов - предприниматель и менеджер, имеющий опыт работы с проектами в розничной финансовой отрасли - страховании, банковской индустрии, микрофинансировании. Он является одним из создателей СРО "МиР", а также одним из основателей микрокредитной организации "Деньги напрокат".

Как говорится в сообщении Паритетбанка, смена основного владельца банка не повлияет на его операционную деятельность: Paritetbank продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме, все договоры, заключенные клиентами с банком, продолжают действовать, их условия остаются неизменными.

Паритетбанк, основанный в 1991 году, по размеру активов входит в топ-15 банков страны. Согласно отчету по МСФО, на конец 2020 года активы кредитной организации составляли почти 640 млрд белорусских рублей.

Саид Гуцериев стал владельцем банка через свою компанию Beristore Holdings Limited в апреле 2020 года. Гуцериев купил долю у Государственного комитета по имуществу Белоруссии. Миноритарными акционерами банка (0,17% акций) являются более чем 2,4 тыс. частных и юридических лиц.

Как в августе сообщали "Ведомости" со ссылкой на выписки компаний и их представителей, Саид Гуцериев также продал свои доли в трех белорусских криптобиржах - Currency.com, Capital.com и Zubr.io. Покупателями стали международная криптобиржа FTX и партнер Гуцериева, белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня.