Великобритания ввела санкции против Михаила Гуцериева

Михаил Гуцериев Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против бизнесмена Михаила Гуцериева за то, что он поддерживает правительство Александра Лукашенко. Об этом сообщили на Даунинг-стрит, 10. Одновременно Лондон ввел секторальные санкции против Белоруссии в сфере торговли, финансов и авиации.

В пресс-релизе Гуцериев назван "одним из главных частных инвесторов в Белоруссии и давним соратником Александра Лукашенко".

"Гуцериев оказывал поддержку властям Белоруссии, в том числе при помощи своих деловых интересов", - говорится в сообщении.

В понедельник на Даунинг-стрит заявили о новых экономических санкциях против Минска по трем направлениям: торговля, финансы и авиация.

"Режим Лукашенко продолжает разрушать демократию и нарушать права человека в Белоруссии. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действий Лукашенко после фальсификации выборов. Продукция государственной промышленности Лукашенко не будет продаваться в Великобритании. Наши аэрокосмические компании не тронут парк его роскошных самолетов", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Белорусским авиакомпаниям запретили летать над королевством и садиться в британских аэропортах. Британскому бизнесу запретили помогать в техобслуживании самолетов Лукашенко. В в сообщении правительства также говорится о "торговых мерах, направленных на калий, нефтепродукты. Также речь идет об отслеживании и перехвате товаров и технологий, которые используются для производства сигарет, о технологиях и товарах двойного назначения.

В Лондоне также будут препятствовать предоставлению страховых услуг белорусским госструктурам и ужесточат оружейное эмбарго. Ограничительные меры коснутся и некоторых аспектов государственных банков Белоруссии.

Эти меры последовали за предыдущим пакетом санкций, который британцы ввели 21 июля в ответ на инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, совместно с США, Канадой и ЕС.

"Сегодня экономические санкции кто введёт? Великобритания? Господь с вами! Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании! Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Прихвостни американские! - заявил на пресс-конференции 9 августа Лукашенко. - А санкции - вводите. Поживем-увидим, к чему это приведет, если вы не образумитесь".

В июне Гуцериев попал под санкции Евросоюза на том же основании. 7 июля он попал под аналогичные санкции Швейцарии.

Из-за санкций он решил выйти из состава совета директоров "Русснефти", в котором был председателем и из совета директоров ПАО "Сафмар финансовые инвестиции".