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Туроператоры спрогнозировали рост цен на отели Египта

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Отели Египта в этом году подняли цены после возобновления рейсов из России на курорты и, скорее всего, поднимут их еще после старта чартерных программ, сообщили "Интерфаксу" туроператоры.

"Увеличение турпотока в Египет в результате снятия ограничений на выполнение регулярных и чартерных авиаперелетов на направлении безусловно отразится на стоимости туров и загрузке отелей. Многие объекты размещения были переориентированы на другие рынки. Кроме того, максимальный процент загрузки в отелях, разрешенный министерством туризма страны, до сих пор составляет 70-80%. Рост цен на проживание наблюдался уже с момента возобновления прямого авиасообщения с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом, иногда изменения стоимости происходили несколько раз в течение дня", - рассказали в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

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По данным компании, рост цен связан с отсутствием конкурирующих направлений на рынке - до пандемии туристы зимой выбирали между этой страной и странами Юго-Восточной Азии, а сейчас все они закрыты.

"После полного снятия ограничений на рейсы в Египет с высокой долей вероятности стоимость в отелях еще заметнее вырастет, но при этом цена турпакета снизится за счет более бюджетного авиаперелета, входящего в его состав. В целом ценовая политика на направлении напрямую связана с количеством рейсов, которые будут выполняться из России", - подчеркнули в пресс-службе.

Генеральный директор компании Coral Travel Эрджюмент Юналан также сообщил о подорожании египетских отелей. Но, по его словам, за счет появления чартерной перевозки стоимость туров может быть на 10-15% ниже, чем сейчас.

"Мы будем летать в Египет из всех городов России, откуда выполняются рейсы в Турцию. Чартерные программы развернем уже с 9 ноября, необходимые самолеты для этого у нас есть", - рассказал он.

По словам Юналана, открытие Египта не повлияет на продолжительность программ в Турцию. "Из каких-то городов, возможно, они будут чуть короче, но в целом, думаю, мы завершим сезон в Турции как планировали. А зимние рейсы в Анталью уже давно стали привычными для рынка", - рассказал он.

Он добавил, что в ближайшие месяцы Египет даже при наличии чартерных программ вряд ли сможет вернуть российский турпоток, который он имел до закрытия в ноябре 2015 года, так как в России изменилась экономическая ситуация, и покупательная способность населения стала ниже.

В 2014 году Египет посетили рекордные 3 млн российских туристов.

Россия по решению оперштаба правительства с 9 ноября отменяет ограничения на чартерные и регулярные рейсы в аэропорты египетских курортных городов Хургада и Шарм-эль-Шейха из российских аэропортов, где возобновлено международное сообщение.

РФ Египет

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