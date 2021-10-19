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Новогодний отдых в регионах РФ обойдется на 10-20% дороже, чем год назад

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Новогодний отдых предстоящей зимой обойдется россиянам в зависимости от региона на 10-20% дороже, чем год назад, сообщил журналистам во вторник глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский.

"Полноценный набор предложений на Новый год появится к первым числам ноября, сейчас не больше 50% предложений есть. Цены подросли повсеместно. Если говорить не только о топовых направлениях, таких как Сочи или Красная Поляна, то цены подросли в среднем процентов на 10. Если брать отдельно Сочи, то там рост цен в пределах 15-18%. Крым тоже выделяется ввиду более ограниченного зимнего предложения - там рост цен в пределах 10-15%. Что нашим гражданам в этот Новый год придется заплатить больше, чем в прошлом, это очевидно. Цены подросли", - сказал он на онлайн пресс-конференции.

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Эксперт добавил, что есть сегменты, где спрос на отдых на ноябрьские праздники и Новый год остается высоким, несмотря на все ограничения.

"Мы фиксируем значительный тренд на оздоровление, ощущаем высокий спрос на санаторно-курортный отдых - на подъеме все направления и регионы, которые занимаются оздоровлением", - сказал Уманский.

Кроме того, по его словам, огромной популярностью пользуются объекты, предлагающие обособленное размещение, например, в коттеджах. Они уже практически раскуплены.

"Уже всем очевидно, что европейские горнолыжные курорты для россиян останутся закрытыми, поэтому горнолыжка в России остается востребованной. Это и Сочи, и Шерегеш, и Домбай, и Приэльбрусье - все они на пике спроса. И в целом сочинский регион стал полноценным круглогодичным направлением, поэтому если говорить о лидере среди межсезонных направлений спроса на ноябрьские праздники, Новый год, то Сочи - направление №1 для россиян", - добавил Уманский.

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Эксперт подчеркнул, что спрос пока неравномерный из-за ограничений в регионах, глубина продаж низкая. Особенно это касается экскурсионных туров.

"Люди застыли в ожидании ограничительных мер. Туристы не готовы рисковать, и в первую очередь это относится к поездкам с экскурсионной составляющей. Риском для межсезонья является открытие Египта, так как это направление в предыдущие годы было вторым для россиян среди всех выездных и, в первую очередь, оно межсезонное. Поэтому мы ожидаем естественного снижения числа поездок по России в этом году из-за запуска массовой чартерной перевозки из регионов в Египет", - подытожил эксперт.

Россия с 9 ноября снимает все ограничения на авиасообщение с курортами Египта. Впервые за последние шесть туроператоры начиная с этой даты смогут предлагать турпакеты с чартерной перевозкой.

РСТ

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