РФ с 9 ноября снимет ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия с 9 ноября отменяет ограничения на чартерные и регулярные рейсы в аэропорты египетских курортных городов Хургады и Шарм-эш-Шейха из российских аэропортов, где возобновлено международное сообщение, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.

Решение было принято по итогам состоявшегося в четверг заседания в оперштабе под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах, заявили в штабе.

"Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19", - отмечается в сообщении.

С 9 августа Россия возобновила регулярные рейсы на популярные египетские курорты - в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Сначала полеты осуществлялись в ограниченном объеме из Москвы, позже их разрешили выполнять и из других российских городов

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа" - на нем туристы возвращались из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы в самолете. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. До египетских курортов туристы добирались через Каир на автомобилях и автобусах: путь занимает от пяти до восьми часов.