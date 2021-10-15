Новак отверг связь между газовым кризисом в Европе и "Северным потоком 2"

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Связи между напряжением на газовом рынке Европы и новым газопроводом "Северный поток 2" нет, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Конечно, никакой связи нет", - сказал он в интервью радиостанции Business FM, комментируя обвинения в западной прессе, что Россия якобы не расширяет поставки газа в надежде повлиять на Европу в плане увеличения доли долгосрочных контрактов и ускорить сертификацию "Северного потока 2".

"Потому что это инфраструктура, а не контракт. Контракты, еще раз повторяю, Россия исполняет в полном объеме, это подтверждают наши европейские партнеры. Будут дополнительные заявки и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей, и так далее", - сказал вице-премьер.

"И поэтому, когда мы говорим о "Северном потоке 2", этот новый коммерческий маршрут, строительство которого на сегодняшний день уже закончено, проведены пусконаладочные работы, труба заполняется техническим газом, получены необходимые сертификации. Следующий этап, который сейчас идет, это лицензирование, то есть получение разрешений немецкого регулятора, согласованное с Европейской комиссией. В этом направлении идет работа компании Nord Stream 2 совместно с регулирующими органами", - пояснил Новак.

Вице-премьер РФ также заявил, что "Газпром" будет развивать свои производственные мощности еще больше, если Европа будет увеличивать долгосрочные контракты.

"Есть производственные мощности, и это не сиюминутная история. Их нельзя увеличить по мановению волшебной палочки, для этого необходимы - если действовать на основе долгосрочных контрактов - инвестиции, а также увеличение объемов производства. Поэтому, конечно, если будет увеличение заказа со стороны наших европейских партнеров и увеличение объема долгосрочных контрактов, поставок, я думаю, что "Газпром", конечно, будет развивать свои производственные мощности в еще большем объеме по сравнению даже с сегодняшними, которые и так находятся на максимальных уровнях по сравнению с предыдущими годами", - сказал он.

"Мы исходим из того, что на сегодняшний день рынок европейский обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка. (...) Никакого дефицита газа нет", - отметил Новак.

Вице-премьер при этом подчеркнул, что есть проблема, связанная с тем, что заполненность газовых хранилищ сейчас находится на минимальном уровне за последние пять лет.