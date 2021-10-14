Новак заявил, что "Северный поток 2" будет готов для работы в ближайшие дни

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Газопровод "Северный поток 2" будет готов для работы в ближайшие дни, оператор магистрали ждет решения германских регуляторов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме "Российская энергетическая неделя".

Он также заметил, что коммерческие поставки зависят от решения покупателей получать газ через данную магистраль.

5 октября в Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что "Северный поток 2" может быть запущен в ближайшее время. Об этом "Интерфаксу" сообщил глава пресс-службы агентства Фите Вульф.

4 октября оператор "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG (принадлежит "Газпрому") - сообщил о начале процедуры заполнения газом первой нитки газопровода.

"С 4 октября нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования. Ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств (так называемых интеллектуальных поршней), а также внешние визуальная и инструментальная проверки", - заявили в компании.

"Северный поток 2"

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. Ранее в "Газпроме" говорили о намерении начать поставки газа по новой магистрали еще в 2021 году. Потенциально по ней может быть поставлено в Европу до конца года 5,6 млрд куб. м газа, оценили в российской компании.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.