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Мишустин проведет заседание совета по иностранным инвестициям

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет 35-е заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, сообщает пресс-служба правительства.

В мероприятии примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов.

КСИИ образован в 1994 году. Совет является постоянно действующим органом, рассматривает и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных организаций-инвесторов в ходе реализации инвестиционных проектов на территории России.

К приоритетным направлениям работы КСИИ относятся развитие цифровой, низкоуглеродной и наукоемкой экономики; локализация и региональное развитие; совершенствование налогового, таможенного законодательства и администрирования; развитие потребительского рынка и техническое регулирование; развитие здравоохранения и фармацевтической отрасли; развитие банковского сектора и финансовых рынков России и природные ресурсы и экология.

Михаил Мишустин Правительство РФ КСИИ

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