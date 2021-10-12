Мишустин заверил, что РФ не будет ставить препоны американскому бизнесу

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия не собирается ставить препоны американским бизнесменам, которые заинтересованы в сотрудничестве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы продолжаем совершенствовать условия для деятельности иностранного, в том числе американского, бизнеса. Конечно, мы вынуждены реагировать на вводимые против нас дискриминационные, неправовые ограничения. Но это не наш выбор - ставить препоны мы не собираемся", - говорится в приветствии Мишустина участникам заседания Американо-Российского делового совета.

"Хотел бы особо отметить, что конфронтация никого никуда не приведет. Она сковывает деловую инициативу, бьет бумерангом по интересам конкретного предпринимателя. Ограничивает бизнес-возможности", - добавил премьер.

Мишустин подчеркнул, что Россия поддерживает активное присутствие ведущих компаний из США на российском рынке. По его словам, эти компании вносят большой практический вклад в деятельность Консультативного совета по иностранным инвестициям, очередное заседание которого пройдет на следующей неделе в Москве.

"Приветствуем участие американских предпринимателей в проходящих в нашей стране авторитетных международных экономических форумах. Рассчитываем на аналогичный подход к российскому бизнесу со стороны руководства США", - заявил председатель правительства.

Он добавил, что российско-американский товарооборот демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру. Мишустин сообщил, что с января по июль 2021 года объем взаимной торговли увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,8 млрд долларов. При этом российский экспорт вырос на 60% и достиг почти 10 млрд долларов. Импорт из США увеличился на четверть и превысил 16 млрд долларов.

"Правительство России считает важным создавать благоприятные условия для развития российско-американского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для совместного поиска новых деловых возможностей и запуска перспективных проектов - в интересах развития практического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и США", - заявил Мишустин.

Премьер отметил, что Американо-Российский деловой совет выступает за улучшение делового климата, против установления барьеров в торговле и инвестициях.

"На протяжении десятилетий совет активно содействует развитию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия России и США. Играет позитивную роль в укреплении конструктивного диалога между деловыми кругами двух стран", - сказал председатель правительства.

"Важно, что независимо от состояния российско-американских политических отношений ваша организация - последовательный сторонник сохранения прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества. А также - реализации совместных экономических и инвестиционных проектов", - добавил он.