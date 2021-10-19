Вице-премьер Оверчук сообщил о наметившемся сотрудничестве с США по климату

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Россия и США по предложению спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри продолжат сотрудничество и контакты по климатической повестке, заявил в программе "Полный контакт с

"Конечно, необходимо общаться на более рабочем уровне. Сейчас такие контакты у нас организуются на уровне соответствующих министерств", - сказал вице-премьер и отметил позитивную динамику в двусторонних отношениях.

Он высказал мнение, что совместная работа над климатической повесткой может стать объединяющим началом для России и США, а расширение связей в области экономики и торговли поможет сломать стереотипы, которые есть у Вашингтона.

Оверчук положительно охарактеризовал свои встречи в США с представителями американской администрации. Там он встретился с Керри, первым замгоссекретаря Венди Шерман, помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и его заместителем Далипом Сингхом.

"Каждая встреча длилась примерно час, чуть больше, и это были очень плотные встречи, потому что за этот короткий период времени и мы, и они хотели охватить как можно больше вопросов, почувствовать друг друга", - сказал он, отметив, что беседы шли на английском языке, без перевода.

"Никакого высокомерия не было, был абсолютно нормальный разговор, не было нравоучений, морализаторства, ничего этого не было. Был профессиональный разговор, и, по моим оценкам, они хотели разобраться в некоторых вопросах, которые они обозначали. Они хотели понять нашу позицию по этим вопросам, и это желание, на мой взгляд, было у них абсолютно искренним, - продолжил вице-премьер. - По тем вопросам, по которым они хотели услышать от нас разъяснения, мы такие разъяснения дали. Некоторые вещи мы оставили, как говорится, на потом, чтобы дома поработать с этим. И мы, и они понимаем, что, на самом деле, у нас сегодня очень мало контактов между собой. И из-за этого, на мой взгляд, возникает большое количество недоразумений".

Он напомнил, что сейчас не действует формат межправкомиссий, что не позволяет решать некоторые вопросы, которые поднимались на встречах с американцами, в рабочем порядке.

"Поэтому на каком-то этапе нам будет необходимо переходить к более постоянным нормальным контактам на рабочем уровне. Собственно, во время всех встреч это и звучало, потому что все ссылались на встречу наших президентов и на то, что на встрече наших президентов поднимался вопрос и взаимодействия в области экономики, торговли", - сказал Оверчук.

На вопрос, по чьей инициативе были организованы эти встречи, вице-премьер пояснил: "Это была в большей степени наша инициатива, потому что все-таки я летел к ним, и наша делегация летела к ним, и мы обозначали, с кем мы хотели бы встретиться".

Вице-премьер за время поездки в США встретился и с американскими бизнесменами и, по его словам, все они говорили об интересе к работе в России.

"Это требует более тесных связей, и в том числе между нашими администрациями", - добавил Оверчук.