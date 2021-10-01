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Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП в августе до 3,7%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В августе ВВП России вырос на 3,7% в годовом измерении, говорится в докладе Миэкономразвития "Картина деловой активности".

Минэкономразвития незначительно повысило свою оценку годового роста ВВП в июле - до 4,9% с 4,7%, в июне оценивает рост в 8,9%, в мае - в 11,4%, в апреле - в 11,0%.

В целом за январь-август 2021 года, по оценке ведомства, экономика выросла на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"В августе ВВП, по оценке, оставался выше допандемийного уровня (+0,4% к 4 квартале 2019 года с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП, по оценке, в августе составил 3,7% г/г (к августу 2019 года: +0,1%), по итогам января-августа - 4,7% г/г (+1,0% к 8 месяцам 2019 года)", - говорится в обзоре.

В министерстве отмечают, что в августе отрицательный вклад в рост экономики внесло сельское хозяйство: падение выпуска отрасли в годовом выражении составило 10,1% г/г (к уровню 2-летней давности - снижение на 6,3%, к допандемийному уровню - снижение на 8,6%). "На показателях сельского хозяйства отрицательно сказываются более слабые результаты уборочной кампании текущего года. По данным Росстата, показатели сбора зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 1 сентября (охватывают все категории хозяйств) были на 9,6% ниже аналогичного периода прошлого года, по картофелю на 6,0%, по овощам на 5,0%. По данным Минсельхоза России (охватывают только сельхозорганизации), по состоянию на 30 сентября показатели сбора зерновых и зернобобовых культур были на 13,6% ниже уровня прошлого года", - говорится в докладе.

В министерстве также отмечают, что "в то время как внутренний спрос остается драйвером восстановления экономики, чистый экспорт в настоящее время, по оценке, вносит отрицательный вклад в ВВП". "Основная причина - более быстрое наращивание физических объемов товарного импорта по сравнению с экспортом. Восстановление физических объемов нефтегазового экспорта сдерживается действующими соглашениями в рамках сделки ОПЕК+. Вместе с тем несырьевой неэнергетический экспорт показывает уверенный рост", - говорится в обзоре.

Минэкономразвития в сентябре повысило свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,2% с июльских 3,8%, одновременно понизив прогноз роста на 2022 год до 3,0% с 3,2% и сохранив прогнозы роста в 3,0% в 2023-2024 годах.

Банк России прогнозирует рост ВВП в интервале 4,0-4,5% в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре на пресс-конференции заявила, что ЦБ в октябре может повысить свой прогноз по росту ВВП на 2021 год.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,3%, на 2022 год - лишь 2,4%.

Минэкономразвития Банк России Росстат

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