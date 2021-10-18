Виноделы ждут подорожания шампанского в России к Новому году на 5-7%

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Союз виноградарей и виноделов России не ожидает, что к концу года на рынке образуется дефицит шампанских и игристых вин из-за ужесточения требований к их производству, но прогнозирует их подорожание в пределах инфляции на 5-7%. Об этом сообщил президент союза Леонид Попович.

"Игристое вино будет на рынке, наше, не наше - не важно. Не сомневаюсь, что все россияне будут на Новый год с игристыми винами. Это гарантирую", - сказал он и заверил, что все крупнейшие производители выпускают вино из собственного винограда и располагают объемами производства, необходимыми рынку.

В целом, по его словам, производство вин в этом году составит 30-31 млн декалитров," это почти на уровне прошлого года".

"Экспорт растет. Но нам надо насытить собственный рынок в условиях дефицита винограда", - отметил Попович.

Он считает, что позднее дефицит винограда в России все же скажется на ценах: "Да, определенные колебания цен будут. Тенденции роста цен неизбежны с определенным дефицитом винограда".