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Правительство утвердило правила господдержки виноградарей

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила субсидирования виноградарства, акцент в них сделан на поддержке как молодых виноградников возрастом до четырех лет, так и уже плодоносящих, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Субсидии по утвержденным правилам будут предоставляться с 2022 года в рамках федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". Одна из его целей - увеличение площади виноградников на 35% к 2030 году. Для этого планируется ежегодно выделять около 2,4 млрд рублей господдержки.

Субсидии будут давать в том числе, на приобретение посадочного материала для закладки виноградников, на мелиорацию, в том числе установку систем орошения, на создание инфраструктуры, например, селекционно-питомниководческих центров, а также на внедрение биологических и экологических технологий, исключающих использование вредных химических веществ.

Утвержденные правила позволят бОльшему числу виноградарей получить доступ к господдержке, приведут к расширению площади виноградников, будут способствовать внедрению инновационных технологий и в результате доля импортных виноматериалов на рынке сократится, рассчитывают чиновники.

Виноградарей субсидируют в рамках федерального проекта "Стимулирование развития виноградарства и виноделия".

В 2021 году, по данным Минсельхоза, увеличить сбор винограда не удалось из-за неблагоприятной погоды.

Правительство Минсельхоз

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