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Структура ВТБ в сентябре экспортировала рекордные 750 000 т пшеницы

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Компания "Деметра Трейдинг" (принадлежит "Деметра-Холдингу", на базе которого ВТБ формирует зерновой холдинг) сообщила, что в сентябре отправила на экспорт 750 тысяч тонн пшеницы, что является для нее абсолютным рекордом за все время работы.

Отгрузка шла из трех терминалов - Новороссийского зернового терминала (НЗТ), Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) и зернового терминального комплекса "Тамань" - на 16 судов. Предыдущий максимальный месячный объем экспорта компании был достигнут в декабре 2020 года и составил 680 тысяч тонн.

Всего по итогам сентября этого года экспорт российской пшеницы достиг 4,46 млн тонн, "Деметра Трейдинг" вошел в топ-2 экспортеров.

Как сообщил генеральный директор "Деметра Трейдинга" Роман Крон, который цитируется в пресс-релизе, "в сентябре НЗТ был загружен пшеницей только по нашим контрактам, в Тамани мы максимально оптимизировали бизнес-процессы по автологистике". "Нам удалось оперативно подстроиться под особенность этого сезона, когда из-за более низкого урожая в центральной части России сократились поставки пшеницы железной дорогой. Компенсировали это тем, что покупали зерно в южных регионах, что значительно увеличило объемы автоприемки, - сказал он. - В целом, динамичного роста продаж удалось достичь благодаря развивающейся инфраструктуре, вертикальной интеграции наших партнеров по холдингу и расширению географии поставок на экспорт".

"Деметра-Холдинг" объединяет Новороссийский зерновой терминал (100%), "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% минус одна акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожного оператора "РусТрансКом", в структуре которого лидирующий оператор в железнодорожных перевозках зерна "Русагротранс", а также более 75% долей ГК Smartseeds (цифровая платформа для перевозок зерна в России) и 50% маркетплейса для аграрного бизнеса Поле.рф.

Холдингу принадлежат 100% "Деметра Трейдинга", а также два элеватора ("Ипатовский комбинат хлебопродуктов" и "Октябрьский элеватор").

Деметра ВТБ Деметра холдинг Ромн Крон НЗТ НКХП Тамань

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