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Аграрный холдинг ВТБ купил волгоградский "Октябрьский элеватор"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Деметра-Холдинг" на базе которого ВТБ формирует зерновой холдинг, купил "Октябрьский элеватор", расположенный на юго-западе Волгоградской области, сообщается в пресс-релизе компании. Сумма сделки не указана.

В компании считают, что создание собственной сети элеваторов позволит холдингу развивать маршрутные железнодорожные перевозки зерна на экспорт и работать с сельхозпроизводителями в регионе.

Мощности элеватора рассчитаны на единовременное хранение 133 тысяч тонн зерна. Он принимает, хранит, очищает и отгружает зерно. У него есть собственные железнодорожные пути протяженностью более 1,8 км для формирования маршрутных поездов. Производственная база элеватора позволяет принимать в сутки до 4 тысяч тонн зерна грузовым автотранспортом и до 3 тысяч тонн по железной дороге.

"В зоне покрытия элеватора выращивается до 600 тысяч тонн пшеницы в год, это крупнейшее предприятие по перевалке зерновых в радиусе 100 км в регионе", - уточняется в пресс-релизе.

Как заявил через пресс-службу гендиректор "Деметра-Холдинга" Сергей Эмдин, компания нацелена на дальнейшее развитие экспортоориентированной логистической цепочки.

"Элеваторные мощности в структуре холдинга повысят операционную эффективность за счет качественного сервиса по приемке и хранению зерна, организации маршрутных железнодорожных отправок и сокращения сроков перевозки, - сказал он. - Расширение присутствия компании в ключевых зернопроизводящих регионах способствует развитию наших торгово-логистических партнерств, в свою очередь сельхозпроизводителям это позволит стать более конкурентоспособными на международных рынках, и тем самым укрепить экспортный потенциал отечественного АПК".

"Деметра-Холдинг" объединяет активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга. В его состав входят крупнейшие российские зерновые терминалы - ООО "Новороссийский зерновой терминал" (100%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "Объединенная зерновая компания", 100% железнодорожного оператора "Рустранском", в структуре которого лидирующий оператор в железнодорожных перевозках зерна в России - "Русагротранс", 75% акций ГК Smartseeds - цифровой платформы для перевозок зерна в России, 50% маркетплейса для аграрного бизнеса Поле.рф. Компания владеет 100% акций крупного экспортера зерна - "Деметра Трейдинг" (входит в топ-3 экспортеров зерна) и 100% "Ипатовский комбинат хлебопродуктов".

ВТБ Деметра-Холдинг Волгоградская область Октябрьский элеватор Сергей Эмдин

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