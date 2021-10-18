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Промпроизводство в США в сентябре неожиданно упало на 1,3%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2021 года промпроизводство в США сократилось на 1,3% по сравнению с августом, сообщила Федеральная резервная система. Это максимальное падение показателя с февраля текущего года.

Оно стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Согласно пересмотренным данным, в августе промпроизводство снизилось на 0,1%, а не увеличилось на 0,4%, как было объявлено ранее.

Глобальный дефицит полупроводниковой продукции вызвал падение выпуска автомобилей в прошлом месяце на 7,2%.

Производство в перерабатывающей промышленности сократилось на 0,7%, выработка электроэнергии уменьшилась на 3,6%. Добывающая отрасль продемонстрировала падение на 2,3%.

Использование производственных мощностей в сентябре снизилось до 75,2% по сравнению с 76,4% в предыдущий месяц. Это минимальный уровень с мая. Эксперты ожидали роста до 76,5%.

Объем промпроизводства в США в прошлом месяце увеличился на 4,6% относительно сентября годом ранее. Хотя подъем был отмечен по итогам седьмого месяца подряд, тем не менее темпы роста продолжают замедляться пятый месяц (в августе повышение составляло 5,6%).

В перерабатывающей промышленности показатель повысился на 4,8%, в добывающей отрасли - на 6,9%, в сфере газо- и электроснабжения - на 1,6%.

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