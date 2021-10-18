ФАС рассматривает несколько ходатайств на покупку "Интеко"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает несколько ходатайств на покупку "Интеко", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В ФАС России поступило несколько ходатайств о приобретении АО "Интеко". В настоящий момент они находятся на рассмотрении", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что банк "Траст" выставил на торги акции и долг ГК "Интеко", начальная цена - 37,4 млрд рублей. Продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены на площадке Российского аукционного дома. Заявки на аукцион принимаются с 16 сентября по 10 ноября 2021 года. "Траст" планирует продать 100% "Интеко" стоимостью 29,6 млрд рублей, а также права требований к компании в размере 7,8 млрд рублей.

Президент - председатель правления "Траста" Александр Соколов в июне сообщил "Интерфаксу", что банк ведет переговоры с потенциальными покупателями "Интеко". "Интересанты есть. Мы так же, как и по многим активам, ведем переговоры по "Интеко" в том числе. Просто мы ценим этот актив, за него торгуемся. Сейчас по "Интеко" нет никаких корпоративных барьеров для того, чтобы этот актив продать, вопрос цены. Мы будем просить высокую цену за этот актив, он реально очень качественный", - сказал тогда Соколов.

Капитализация "Интеко", по консервативным оценкам, в июне оценивалась в 22 млрд рублей, по оптимистичным - в 26-27 млрд рублей. К концу года капитализация, по консервативным оценкам, должна была приблизиться к 26-27 млрд рублей, реальная - составить примерно 32 млрд рублей, отмечал Соколов.

"Траст" в октябре 2020 года консолидировал на своем балансе 100% АО "Интеко".

"Интеко", которая ранее была подконтрольна супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, в 2011 году приобрели бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов (95%) и один из ее кредиторов - Сбербанк (5%). По состоянию на февраль 2018 года Рост банк (также ранее принадлежавший Шишханову) владел 87,5% девелопера, "Сбербанк инвестиции" - 7,5%, остальные акции принадлежали физическим лицам.

"Траст" стал контролировать "Интеко" в рамках передачи на его баланс активов санируемого Рост банка.

"Интеко" работает на рынке недвижимости 18 лет, реализует различные девелоперские проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ростове-на-Дону.

ЦБ РФ в мае 2018 года объявил о создании на базе "Траста" банка непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банка "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.